Reconnaissance internationale pour une innovation québécoise pour le barbecue

Un anneau créé par une compagnie québécoise qui vient allonger les barbecues au charbon de type Kettle a remporté un prix lors d’une prestigieuse rencontre internationale sur le BBQ à Dallas, au Texas.

Fabriqué par BBQ AAA et distribué par BBQ Québec, cet accessoire, qui permet de transformer le BBQ en fumoir, four à pizza, gril tandoori ou rôtissoire, a raflé un prix Vesta dans la catégorie des accessoires au Hearth, Patio & Barbecue Exposition le 15 mars dernier.

Le dirigeant de l’entreprise basée à Lévis qui a conçu et fabriqué ce produit a souligné que c’est la première qu’une compagnie québécoise l’emporte dans cette catégorie.

«Ça n’a pas été un processus facile. Nous avons été victimes de notre propre succès. Nous avions déjà des centaines de commandes aux boutiques de BBQ Québec alors que nous en étions qu’à notre première version! Après plusieurs modifications et suite à un changement de fournisseur, nous sommes fiers de présenter un accessoire robuste, polyvalent et innovateur à tous les adeptes de barbecue!» a déclaré Pierre-Luc Darveau, inventeur de l’accessoire Tout-en-1 et ambassadeur BBQ Québec, par communiqué.

Composé d’acier inoxydable, cet anneau a remporté le prix Innovation de l’année en 2018 lors du Gala de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction.