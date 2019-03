Ski alpin: Beatrix Lever domine le super-G

La Québécoise Beatrix Lever a remporté la médaille d’or à l’épreuve du super-G féminin des Championnats nationaux de ski alpin, dimanche, à la station Mont-Édouard de L’Anse-Saint-Jean.

La gagnante a réalisé un temps de 1 min 07,51 s, elle qui avait été sélectionnée pour participer aux Championnats du monde juniors 2019 en février. Son podium du jour est son meilleur résultat de la saison.

«Les conditions n'étaient pas ce à quoi je m'attendais, mais j’avais confiance en mon plan. Je me sentais à l’aise en franchissant la ligne d'arrivée, mais j'aurais pu pousser ma ligne davantage dans certaines portions du parcours. Je suis vraiment heureuse de mon résultat d’aujourd'hui», a déclaré dans un communiqué Lever, qui avait aussi gagné le super-G dans la catégorie U18 aux Championnats nationaux en 2015.

Claire Timmerman a terminé au deuxième rang et Olivia Carrier a obtenu la médaille de bronze.

Météo capricieuse

En raison des conditions météorologiques changeantes, l’horaire des premières courses des Championnats nationaux a été modifié. Les courses prévues samedi ont été reportées ou annulées et le combiné alpin ainsi que le super-G des hommes qui devaient se dérouler dimanche auront lieu lundi, tout comme le slalom géant féminin.

La seule course tenue dimanche a été présentée dans des conditions difficiles. Les skieuses ont fait face à un mélange de blizzard, de vent et de mauvaise visibilité. L’épreuve a été interrompue à plusieurs reprises, les bénévoles et les entraîneurs devant retirer la neige qui s’accumulait sur le parcours.