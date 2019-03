Surf des neiges alpin: Sébastien Beaulieu manque le deuxième tour par 0,01 seconde

Le Sherbrookois Sébastien Beaulieu et sa coéquipière Kaylie Buck sont passés à 0,01 s d’atteindre le deuxième tour du slalom en parallèle, dimanche à la Coupe du monde de surf des neiges alpin de Winterberg, en Allemagne.

«Je vais demander à mon fabricant de mitaines de leur ajouter 1 pouce!», a lancé Sébastien Beaulieu, qui a dû se contenter du 21e rang aux côtés de sa coéquipière ontarienne.

Ce sont les Polonais Aleksandra Krol et Oskar Kwiatkowski qui ont éliminé la formation canadienne. «Kaylie a fait une super descente et je suis parti avec seulement 0,14 s de retard sur Oskar», a indiqué Beaulieu, tout de même satisfait de leur performance.

«Je suis content! C’est la première fois que je passais aussi proche d’être de la ronde suivante avec une coéquipière. En fait, tu ne peux pas être plus proche que ça! C’est ça qui est un peu frustrant», a-t-il confié.

De leur côté, les Canadiens Darren Gardner et Megan Farrell ont été vaincus par les Allemands Ramona Hofmeister et Elias Huber au premier tour, ce qui les a relégués au 20e rang, tout juste devant Beaulieu et Buck.

L’Autriche a remporté l’or devant la Suisse, tandis que l’Allemagne a récolté le bronze.

Des conditions peu favorables

Tout comme ce fut le cas samedi, les conditions météorologiques ont compliqué la tâche des athlètes en Allemagne. Les températures élevées ont ramolli la neige et le parcours était de plus en plus lent après chaque coureur, d’autant plus que la course de dimanche a débuté plus tard en après-midi.

Cette condition s’est ajoutée à un autre défi qui attend les planchistes à chaque année à Winterberg, selon Beaulieu. «On ne voit pas la ligne d’arrivée de notre coéquipière, donc on doit deviner quand notre porte va s’ouvrir, a-t-il expliqué. Quand tu as le staff pour, tu peux mettre un coach avec un radio au fil d’arrivée pour donner une cadence, mais on a juste un coach.»