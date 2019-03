[VIDÉO] Gaétan Barrette chahuté par un chauffeur de taxi

Le député libéral Gaétan Barrette s’est présenté au rassemblement des chauffeurs de taxi dimanche à Montréal, et sa présence n’a visiblement pas fait plaisir à certaines personnes présentes.

Un chauffeur, particulièrement emporté, l’a chahuté pendant que le porte-parole en matière de transports donnait une entrevue aux médias.

«C’est toi et ton équipe qui a signé le projet-pilote à minuit moins cinq, a lancé le conducteur. Vous avez du culot en e**i d’aller mettre 22 000 familles dans la rue. Je n’ai plus rien à perdre, je vais tout perdre.»

Le député de La Pinière est resté de glace pendant les récriminations de l’homme. Il en a par la suite profité pour jeter la responsabilité aux caquistes de François Legault.

Le journaliste de TVA Nouvelles Andy Saint-André lui a d’ailleurs souligné que ce ne sont pas les caquistes qui semblaient être visés par la colère de l’homme, mais bien son gouvernement.

«Actuellement, ils sont en colère tout court, a répondu Gaétan Barrette. Aujourd’hui, ce que la CAQ fait, c’est qu’ils ferment leurs livres. Ces gens-là ont raison d’être fâchés, pas contre nous, contre la CAQ, parce qu’elle a fermé les discussions. C’est terminé, on ferme la porte, et il n’y aura pas d’autre compensation. À un moment donné, il faut s’asseoir et réfléchir sur des faits, et actuellement, ce n’est pas ça qui se fait.»

Rappelons qu’en 2016, le gouvernement libéral de Philippe Couillard a autorisé un projet-pilote sur la présence d’Uber au Québec, soulevant à ce moment la colère des chauffeurs.