Zdeno Chara a toujours su s’adapter

Quelques jours après avoir fêté son 42e anniversaire, Zdeno Chara a aidé les Bruins à se qualifier pour les séries, il a atteint le plateau des 200 buts en carrière et il a signé un nouveau contrat en vue de la prochaine campagne.

Chara, qui disputera une 22e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et une 14e avec les Bruins, en 2019-2020, est un des rares joueurs à sa position à avoir su s’adapter aux changements qu’ont connus le hockey au cours des 20 dernières années.

De son propre aveu, l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, dit qu’un joueur avec le gabarit et le style de jeu de Chara au début de sa carrière aurait maintenant de la difficulté à se tailler une place au sein d’une formation.

«Si un gars de 6 pi 8 po se présente et il n’a pas l’air fluide d’emblée sur patin, tu dis tout de suite “il ne patinera pas assez bien” [pour la LNH]», a affirmé Cassidy au quotidien Boston Globe. «Ce n’est pas facile pour ce genre de joueur à notre époque. Ils sont vite laissés de côté. Les gens se demandent à quel point leur coup de patin peut s’améliorer.»

Transformation

À ses premières saisons avec les Islanders de New York, Chara contribuait peu à l’attaque en plus d’accumuler les minutes de punition. Il a commencé à se transformer à son arrivée avec les Sénateurs d’Ottawa pour finalement devenir un des arrières les plus complets de la LNH avec les Bruins.

«On ne peut qu’admirer la façon dont il a changé sa façon de jouer pour demeurer efficace», a indiqué Bob Beers, un ancien défenseur de la LNH, qui est maintenant analyste à la radio pour les matchs des Bruins.

«Quand tu n’as pas la vitesse, les angles d’attaque et la position de ton corps deviennent extrêmement importants», a-t-il ajouté. «Il [Chara] est toujours capable de nuire à l’adversaire avec son bâton.»

Quatre semaines pour Kuraly

Les Bruins, confortablement installés au deuxième rang dans la section Atlantique, devront se débrouiller sans Sean Kuraly pour les quatre prochaines semaines.

L’équipe du Massachusetts a annoncé samedi que l’attaquant de 26 ans, auteur de huit buts et 13 mentions d’aide pour 21 points en 2018-2019, a été opéré après avoir été victime d’une fracture de la main droite jeudi dernier contre les Devils du New Jersey.

En plus de rater le reste de la saison régulière, Kuraly devrait être absent pendant la première ronde des séries. Les Bruins ont procédé au rappel d’urgence de Karson Kuhlman, des Bruins de Providence, dans la Ligue américaine. En six parties dans la LNH cette saison, l’attaquant a amassé deux buts et une passe décisive.

Les Bruins ont rendez-vous avec le Lightning, lundi à Tampa.