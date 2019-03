Apple lance un service d’abonnement presse baptisé News+ aux États-Unis et Canada

Apple, qui cherche à se renforcer dans les services, a annoncé lundi un service d’abonnements presse, comprenant des quotidiens et plus de 300 magazines, baptisé News+, à 9,99 dollars par mois.

Ce service disponible lundi aux États-Unis et au Canada permet l’accès (via une application unique) à des titres comme Marie-Claire ou National Geographic mais aussi aux quotidiens américains Los Angeles Times et le Wall Street Journal ou canadien The Star.