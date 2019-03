Bernier accuse Trudeau d'utiliser le drame en Nouvelle-Zélande

OTTAWA | Maxime Bernier se défend de ne pas avoir condamné les attentats contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande en accusant plutôt le premier ministre Trudeau de profiter de la tragédie pour faire des gains politiques.

«Je ne joue pas de jeu politique avec ces tragédies horribles qui se produisent. Justin Trudeau a honteusement exploité le massacre de la Nouvelle-Zélande pour faire des gains politiques», a-t-il dit en point de presse lundi à Ottawa.

La veille, il avait pris les réseaux sociaux pour formuler ce reproche au premier ministre.

«Une semaine après [les attaques], il parle encore de ça dans ses rassemblements pour faire des gains politiquement», a-t-il ajouté lundi.

M. Bernier annonçait lundi le lancement du processus de sélection des candidats de son nouveau parti, le Parti populaire du Canada.

Il a assuré que l’examen de chaque candidat sera rigoureux et qu’une attention particulière sera apportée à leur usage des réseaux sociaux.

«Nous avons été clairs. Les gens qui ne partagent pas nos valeurs ne sont pas les bienvenus dans ce parti», a-t-il dit.

Il ajoute que le même exercice a déjà été fait avec succès pour choisir les personnes qui travaillent dans les associations de circonscriptions.

M. Bernier a en outre dit avoir confiance de parvenir à attirer des gens issus de divers milieux et origines dans ses rangs. Il ne veut toutefois pas prendre de mesures particulières à cet effet.

«Dans nos rassemblements, on a des gens qui sont de différents background, différentes origines. On va voir un bon aperçu de ça à la mi-mai quand on aura nos candidats», a-t-il fait valoir.