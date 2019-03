De «sérieuses questions» sur les tarifs douaniers américains

WASHINGTON | Pour de «nombreux Canadiens», le maintien des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium canadiens par les États-Unis soulève de «sérieuses questions» quant à la ratification du nouvel accord de libre-échange, a indiqué lundi la ministre canadienne des Affaires étrangères.

«J’ai fait valoir à l’ambassadeur Lighthizer que, pour de nombreux Canadiens, l’existence de ces tarifs douaniers soulevait de sérieuses questions au sujet de la ratification» du nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), a déclaré Chrystia Freeland lors d’un point-presse en marge de discussions à Washington avec le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer.

Sous l’impulsion du président Donald Trump, Washington impose depuis le 1er juin des taxes de 10% sur l’aluminium canadien et de 25% sur l’acier canadien dans un geste inédit contre son voisin et premier partenaire commercial. Ottawa a répliqué début juillet avec des mesures réciproques.

«Beaucoup de Canadiens m’ont dit qu’ils seraient vraiment troublés que le Canada aille de l’avant avec la ratification alors que les tarifs sont toujours en vigueur», a précisé la ministre au sujet de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Avec les élections législatives prévues à l’automne au Canada et les délais des travaux parlementaires, les élus canadiens ont jusqu’au 6 juin au plus tard pour entériner cet accord annoncé le 30 septembre 2018, avait expliqué fin février à l’AFP une source gouvernementale canadienne.

L’ACEUM, conclu entre les États-Unis, le Canada et le Mexique après un marathon de négociations ayant duré plus d’un an, doit également encore être approuvé par le Congrès américain.