Des entrepreneurs en construction récompensés

L’Association de la construction du Québec (ACQ), qui représente 18 000 entrepreneurs des secteurs institutionnel, commercial et industriel (IC/I), en plus de desservir des entrepreneurs du domaine résidentiel par le biais de ses Plans de garantie ACQ, est le plus important regroupement patronal de l’industrie.

L’ACQ a récemment tenu son Congrès annuel qui s’est conclu avec la remise des prestigieux prix Construire. C’est une façon, pour l’organisme, de souligner à quel point les entrepreneurs se dévouent sans compter et contribuent par la qualité de leurs travaux, au rayonnement du savoir-faire québécois.

Compétences saluées

Au total, 22 récompenses ont été décernées : neuf prix régionaux, six prix résidentiels et sept prix provinciaux.

Les prix régionaux récompensent des entrepreneurs qui se sont distingués dans leur région et qui ont contribué au développement économique et social de celle-ci. Cette distinction vient également souligner, l’implication, la vitalité et l’excellence des entreprises sélectionnées. Le dynamisme des entrepreneurs dans les différentes régions du Québec est un moteur important de l’économie et une source d’inspiration pour la relève.

Les prix résidentiels sont remis à des entreprises sélectionnées pour la qualité de leurs travaux, le respect des nouvelles normes de construction et leur expertise. L’innovation, la personnalisation, l’unicité ou l’audace sont autant d’aspects qui distinguent les projets résidentiels récompensés.

Les prix provinciaux honorent des entrepreneurs qui se distinguent par la qualité de leurs travaux, qui élèvent les standards de l’industrie, qui mettent de l’avant des valeurs importantes de l’ACQ.

À titre d’exemple, le prix Construire se conjugue au féminin récompense un employeur ayant le souci d’intégrer des femmes dans son équipe en s’assurant que cela se fasse dans la non-discrimination et l’égalité.

Comme son nom l’indique, le prix Construction durable est décerné à une entreprise proactive en la matière, dont les activités valorisent la responsabilité sociale, la préservation, la régénération des ressources et la création de valeurs.

Le trophée Fiers et compétents ACQ récompense la participation exceptionnelle et l’implication significative d’un entrepreneur ayant contribué à favoriser l’avancement du perfectionnement de ses employés dans son champ d’activité.

Présente et active partout

Par ces récompenses prestigieuses, l’Association souhaite mettre en lumière les entreprises qui élèvent les standards et participent significativement à l’essor de l’industrie chacune dans leur communauté.

L’ACQ compte un réseau de 10 associations régionales, implantées dans 16 villes de la province. Elle offre à ses membres une multitude d’outils et de services personnalisés pour les soutenir au quotidien dans leurs activités : formation, réseautage, conseils juridiques, conseils en santé et sécurité ou en relations du travail. Elle les aide aussi à optimiser leur productivité pour assurer leur développement et leur croissance.

Rencontrez tous les Lauréats 2019 en visitant notre page officielle : acq.org/laureats2019

Prix provinciaux :

Trophée Chantier d’importance

Trophée Construire se conjugue au féminin

Trophée Construction durable

Trophée Exportation

Trophée Fiers et compétents ACQ

Trophée Mutuelles de prévention ACQ

Trophée René-Lafontaine

Prix résidentiels :

Entreprise accréditée GCR – Ouest du Québec

Entreprise accréditée GCR – Est du Québec

Projet résidentiel non réglementé, plus de 10 étages – Ouest du Québec

Projet résidentiel non réglementé, 5 à 10 étages – Ouest du Québec

Projet résidentiel non réglementé, résidence pour personnes retraitées – Ouest du Québec

Projet résidentiel non réglementé- Est du Québec

Prix régionaux :