Elle met en garde contre les bandelette mi-urétrale

Une mère de famille aux prises avec de multiples effets secondaires qui handicapent sa vie à la suite de l'implantation d'une bandelette mi-urétrale pour traiter un problème d'incontinence urinaire souhaite maintenant mettre les femmes en garde contre ce traitement.

En 2015, alors qu'elle était âgée de 38 ans, Cynthia Gagné s'est fait implanter un treillis pour traiter son problème, dans l'optique de pouvoir faire du tracas.

«Un an plus tard, j'ai commencé à avoir plus de douleurs dans les aines, un peu dans le bassin et dans les hanches. J'avais de la difficulté à m'asseoir par terre avec mes enfants», a raconté la mère de famille de Saint-Boniface, en entrevue à TVA Nouvelles

Cynthia affirme que son médecin ne lui a jamais parlé des effets secondaires et des nombreuses complications qui pouvaient survenir.

Pourtant, en 2014, Santé Canada mettait en garde, pour une deuxième fois, contre ce type de traitement. L’organisme fédéral faisait valoir que, bien que le traitement était efficace pour certaines femmes, il pouvait se traduire par des effets indésirables chez d'autres, incluant des douleurs aiguës ou chroniques, des infections, des saignements ou la perforation d'un organe.

Santé Canada recommandait aux professionnels de la santé de prendre bien le temps d'expliquer les risques potentiels aux patientes.

Depuis, des actions collectives ont été intentées contre plusieurs fabricants de ses bandelettes transvaginales, dont Boston Scientific, Johnson & Johnson et Coloplast.

«Ce que je voudrais, c'est que les femmes ne se sentent pas seules. On doit être au courant des problématiques que ces bandelettes apportent. C'est du polypropylène qu'on implante dans le corps et on n'a pas tous les mêmes réactions», a expliqué Cynthia.

La mère de famille a créé un groupe de soutien sur Facebook. Depuis sa sortie médiatique, elle reçoit tous les jours des dizaines de témoignages de femmes qui estiment que les bandelettes ont ruiné leur vie et qui affirment ne pas avoir été mis au courant des complications possibles.

«J'ai été hospitalisée et tout le monde disait "ben voyons, elle doit avoir un mal imaginaire". En ayant eu la grande opération, je répétais que j'avais mal aux ovaires, mais je n'ai plus d'ovaires», a raconté Marie-Ève, une femme de Trois-Rivières.

«Je me suis présentée à l'urgence quelques jours après l'opération. J'avais des maux de ventre. J'ai eu des infections urinaires à répétitions pendant des années. On s'est aperçu qu'il y avait eu érosion d'une bandelette», a confié Francine, une femme de Saint-Michel-des-Saints qui a subi la chirurgie en 2011.

Cynthia Gagné souhaite mener son combat jusqu’à l'Assemblée nationale et souhaite rencontrer la ministre de la Santé. Elle a aussi entrepris des démarches pour se faire retirer sa bandelette de polypropylène.

Cette opération, qui s'avère complexe et qui présente un certain danger, n'est pas remboursée par la RAMQ. Aux États-Unis, l'opération coûte plus de 20 000 $.