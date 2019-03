Jean-François Bergeron devient PDG de la SQDC

MONTRÉAL – Le conseil d’administration de la Société des alcools du Québec a nommé Jean-François Bergeron au poste de président et directeur général de la Société québécoise du cannabis (SQDC), lundi.

M. Bergeron était jusqu’à aujourd’hui le PDG par intérim de la SQDC, depuis le départ d’Alain Brunet.

Détenteur d'un baccalauréat en informatique de gestion, M. Bergeron possède une expérience en gestion stratégique et en développement organisationnel. Il a occupé des fonctions de direction pendant plus de 20 ans dans les secteurs de l'industrie manufacturière, du commerce de détail, des télécommunications et des services professionnels.

M. Bergeron touchera un salaire annuel de 290 000 $ pour être à la tête de l’organisme public responsable de la vente du cannabis récréatif au Québec. Il n’aura cependant pas doit à d'éventuels bonis, contrairement à la plupart des dirigeants des sociétés d’État québécoises.

En vertu de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, le conseil d'administration de la SAQ est responsable de la nomination du PDG de la SQDC.