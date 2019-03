John Tavares prend les choses en main

Quelques heures avant d’affronter le Canadien de Montréal, les Panthers de la Floride ont goûté à la médecin de John Tavares, qui a marqué quatre buts dans une victoire de 7 à 5 des Maple Leafs, lundi à Toronto.

Après avoir inscrit les troisième et quatrième buts des siens en première période, Tavares a marqué son 44e but de la campagne lors des premières minutes de la deuxième période, puis son 45e au début du troisième tiers.

Zach Hyman (un but, deux aides) et Mitch Marner (trois aides) ont également contribué à la cause des Maple Leafs, qui avaient précédemment perdu six de leurs neuf dernières sorties. Ils ont ainsi réduit l’écart à cinq points sur les Bruins de Boston, qui ont perdu face au Lighning de Tampa Bay, au deuxième rang de la section Atlantique.

La recrue Samuel Montembeault entamait le match pour les Panthers et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Après avoir cédé six fois contre les Bruins de Boston samedi et ainsi subi un troisième revers de suite, l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand a cette fois permis deux buts en 4 min 21 s avant d’être retiré de la rencontre.

Patrick Marleau et Jake Muzzin l’ont trompé. Il n’avait fait face qu’à quatre tirs. En relève, le vétéran Roberto Luongo a été incapable de stopper l’hémorragie, concédant lui aussi deux buts en première période. Il a malgré tout repoussé 28 rondelles.

Jonathan Huberdeau et Jayce Hawryluk ont réussi des doublés dans la défaite. Le défenseur québécois Mike Matheson a également enfilé l’aiguille.

Cirelli tranche

À Tampa, Anthony Cirelli a couronné une remontée de deux buts du Lightning en inscrivant le but gagnant avec 53 secondes à écouler au match. Il a ainsi procuré un gain de 5 à 4 aux siens face aux Bruins.

Steven Stamkos a sans contredit été le héros offensif de la rencontre avec deux buts et deux aides.

Dans la défaite, Brad Marchand a fait bouger les cordages à deux reprises, chaque fois avec l’aide de Patrice Bergeron et de David Pastrnak.

Bergeron a ainsi totalisé 75 points jusqu’ici cette saison. Il s’agit d’une nouvelle marque personnelle. Il avait amassé 73 points lors de la campagne 2005-2006.

Les Penguins s’approchent des Capitals

Les Penguins de Pittsburgh ont effacé un déficit de deux buts pour finalement vaincre les Rangers par la marque de 5 à 2, à New York.

Un doublé de Teddy Blueger a mis le match hors de la portée des Rangers en deuxième partie de rencontre. Matthew Murray a quant à lui bloqué 33 rondelles.

La troupe de la Pennsylvanie montre ainsi une fiche de 42-24-11 bonne pour 95 points, soit le même total que les Islanders de New York, au deuxième rang de la section Métropolitaine, et un de moins que les Capitals de Washington.

La course aux séries

La victoire des Maple Leafs (96 points) combinée à la défaite des Bruins (101 points) a resserré la course pour le deuxième rang de la section Atlantique. Les Penguins ont quant à eux réduit l’écart à un seul point derrière les Capitals, en tête dans la Métropolitaine.

À surveiller ce soir

Le Canadien ne peut se permettre de perdre contre les Panthers au Centre Bell. De leur côté, les Blue Jackets auront fort à faire, car leurs rivaux du jour, les Islanders, luttent avec les Capitals pour le sommet de la Métropolitaine. Justement, ceux-ci accueilleront les Hurricanes, qui aspirent encore au troisième rang de leur section.

Matchs à surveiller

-Caroline c. Washington, 19 h

-Islanders NY c. Columbus, 19 h