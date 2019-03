Le MTQ prévoit investir 442 M$ en projets routiers dans la Capitale-Nationale d'ici 2021

Entouré d’une horde de députés caquistes, le ministre François Bonnardel a annoncé lundi des investissements totalisant 442 M$ d’ici 2021 pour des projets routiers et maritimes dans la Capitale-Nationale.

De cette somme, un peu moins du quart sera financé par des partenaires comme les municipalités ou le gouvernement fédéral.

Dans la liste des projets de plus de 50 M$, on retrouve la phase II de l’élargissement de l’autoroute Henri-IV, en plus de la phase III du projet de reconstruction du boulevard Champlain, dans la portion située entre la côte de Sillery et la côte Gilmour, et la réfection du drainage pluvial de la route 138 à Saint-Tite-des-Caps.

Le « programme de maintien du pont de l’Île-d’Orléans », c’est-à-dire sur le vieux pont actuel en attendant la livraison du nouveau d’ici 2027, est quant à lui classé dans la catégorie des projets de 5 à 10 M$. La liste complète est disponible sur le site Internet du ministère des Transports.

À titre comparatif, le programmation routière 2018-2020 présentée il y a un an par le gouvernement précédent totalisait 422 M$.

« On est pas mal dans les mêmes eaux pour le maintien d’actifs », a reconnu le ministre des Transports, François Bonnardel.

Transparence

Le gouvernement caquiste s’est targué, « contrairement aux années antérieures », « d’opter pour la transparence » en incluant à cette liste les travaux prévus au cours des deux années à venir en plus des activités de préparation prévues pour la même période en vue d’un démarrage en 2020-2021.

« Les citoyens sont les usagers des infrastructures du ministère des Transports, a souligné M. Bonnardel. Nous avons donc la responsabilité de mettre à leur disposition des infrastructures sécuritaires et efficace toute en leur transmettant des informations précises et transparentes concernant les travaux prévus dans la région. »

La programmation comprend par ailleurs des projets maritimes comme l’amélioration du quai Saint-Laurent à l’île d’Orléans, en plus de travaux de maintien de ponceaux et de structures situés sur des emprises ferroviaires abandonnées, dans ce cas-ci pour un montant global de près d’un million de dollars.

« Il y aura des cônes oranges oui, mais on essaie de faire les travaux quand on peut la nuit, de s’assurer que les automobilistes ne perdront pas trop de temps dans ces bouchons de circulation, a assuré M. Bonnardel. Malheureusement, il y a eu pendant des années des sous-investissements en terme de maintien d’actifs. »