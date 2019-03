Le PQ et le rocher de Sisyphe

Dans la mythologie grecque, Sisyphe est ce héros condamné à faire rouler un rocher du haut d’une montagne et à le remonter au sommet, inlassablement.

Albert Camus dira de ce destin tragique qu’« il n’y a d’amour éternel que contrarié. Il n’y a pas de passion sans lutte. »

Au-delà des tourments

Le Parti québécois en a connu des tourments depuis sa fondation en 1968. Des crises existentielles, des contestations des chefs, la démission de sept ministres en 1984, et celle de René Lévesque, en 1985.

À plusieurs reprises, on l’avait donné pour mort, mais il a toujours su se relever. Par contre, le séisme de la dernière élection est annonciateur d’une crise beaucoup plus profonde, sur fond de conflit intergénérationnel.

Désormais, il ne suffit plus de renouveler les idées et les façons de faire. Il est urgent de colmater la fracture qui s’est creusée entre les jeunes militants et leurs aînés.

À ceux qui s’inquiètent que le PQ soit maintenant troisième parti d’opposition avec à peine neuf députés, il faut rappeler qu’avec à peine sept députés élus en 1970 et six en 1973, il avait réussi à capter l’attention et à imprégner sa marque. C’est cette flamme qui lui manque cruellement, aujourd’hui.

Le soir de l’élection du 15 novembre 1976, René Lévesque avait raison de dire : « Je n’ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d’être Québécois. »

Car malgré que l’option souverainiste divise toujours les Québécois, les deux premiers gouvernements Lévesque ont fait adopter des lois et des politiques publiques parmi les plus avant-gardistes au monde. Nous en bénéficions tous encore aujourd’hui.

Incontestablement, le PQ a contribué à façonner l’État du Québec et son legs institutionnel est considérable, tant au plan économique, culturel que social.

Faire confiance aux jeunes

C’est cette histoire qu’il faut peut-être raconter aux jeunes qui n’ont, pour la plupart, aucune idée de ce que les générations précédentes, tous partis politiques confondus, leur ont légué.

Les jeunes Québécois, péquistes compris, ont le monde pour horizon. C’est une excellente chose et une source d’enrichissement individuel et collectif.

Mais la mondialisation, tel qu’elle est menée, a des impacts dévastateurs sur les économies et les sociétés qui n’en maîtrisent pas les rouages et n’en contrôlent pas les leviers de pouvoir.

C’est le cas du Québec qui, bien qu’il s’agisse d’une société économiquement développée, demeure vulnérable sur le plan de la protection de sa langue, de sa culture et de son identité.

D’où l’importance de les défendre, de les promouvoir et de les partager, tout en restant ouverts à la diversité. C’est le défi de la jeune génération.

Loin d’être un combat d’arrière-garde, il en va de la nécessité même d’exister comme peuple distinct, « quelque chose comme un grand peuple ».

Si le Kerala est assez fier pour promouvoir sa spécificité dans une Inde cosmopolite, pourquoi le Québec ne le ferait-il pas au sein du Canada ?

Le PQ est donc à la croisée des chemins. Il ne s’agit plus d’introduire des réformes cosmétiques aux structures, à la stratégie et au programme, mais de refonder complètement le parti sur de nouvelles bases et s’engager à faire la politique autrement.

À ce jour, la souveraineté est le seul lien entre ces solitudes intergénérationnelles. Un défi de taille, car comment susciter l’adhésion du plus grand nombre quand le PQ est rendu – selon le dernier sondage Léger – à 15 % dans les intentions de vote et à 12 % chez les 18-34 ans ?