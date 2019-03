Le temps des dinosaures au grand écran

Si les concerts de musique classique fonctionnent relativement bien, malgré la surcharge, qui est supérieure à la demande, la musique de film avec projection a le vent dans les voiles. La semaine dernière, l’Orchestre à vents de musique de films-ici-

de vrais pionniers faisait salle comble avec son James Bond, et voici que Jurassic Park -ici-

fait son arri vée dans le décor. Vendredi 29 mars ainsi que samedi 30 mars à 19 h 30, à la salle Wilfrid –Pelletier de la Place des Arts.

La magie du cinéma et John Williams.

Adapté en 1993 du roman de l’auteur à succès Michael Crichton par Steven Spielberg-ici,

ce film lança en quelque sorte, la vague préhistorique, animée par un humaniste qui réalisa trop rapidement son erreur. Plus de trente ans, la magie est toujours bien présente, les effets spéciaux n’ont pas trop vieilli et la musique du grand John Williams -ici-

sert admirablement l’intrigue. Pendant une heure et vingt-sept minutes, avec une pause évidemment, et 77 musiciens sous la direction d’Evan Mitchell, vous allez donc revivre en haute définition -ici-ce qui fit et fait encore, la joie des grands et des petits.

Que vous soyez cinéphile, mélomane ou les deux, vous serez gâtés.