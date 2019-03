Les Capitals ont encore du travail à faire

Même s’ils occupent le sommet de la section Métropolitaine, les Capitals de Washington ont du pain sur la planche et leurs joueurs savent que les prochains jours seront déterminants, puisque les Islanders de New York et les Penguins de Pittsburgh continuent de les pourchasser au classement.

Les champions en titre de la coupe Stanley ont porté à 96 leur total de points cette saison grâce à un gain de 3 à 1 aux dépens des Flyers de Philadelphie, dimanche. Toutefois, ils n’ont qu’un point d’avance sur les Islanders et quelques défaites d’ici la fin du calendrier régulier pourraient leur faire perdre l’avantage de la glace au premier tour des séries.

«La chose la plus importante à ce stade-ci de l’année, c’est de se sentir à l’aise par rapport à votre jeu et à votre exécution, a commenté au site NHL.com l’attaquant Tom Wilson. Nous pensions que durant le dernier match contre le Wild du Minnesota [vendredi], nous n’avions pas très bien accompli ce qu’il fallait. Il faut profiter des rencontres suivantes pour revenir en force, ce que nous avons réussi cette fois.»

Aussi, les Capitals savent que l’opposition qui les attend sera féroce. Cette semaine, ils disputeront une série aller-retour aux Hurricanes de la Caroline, tandis qu’ils auront également rendez-vous avec les Islanders, le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay dans les jours à venir.

«Nous aurons droit au meilleur de chaque équipe que nous croiserons. Nous le savons, a déclaré l’entraîneur-chef Todd Reirden au quotidien "Washington Times". C’est le défi auquel nous faisons face en saison régulière. Puis, il y a d’autres impondérables qui se trouvent sur votre route. Je pense que tout cela nous aide à grandir en tant que groupe.»

L’effet Holtby

Contrairement à l’année passée, le gardien Braden Holtby est plus solide devant son filet en fin de campagne, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les partisans des Capitals. Auteur de 35 arrêts, dimanche, l’athlète de 29 ans a disputé son 55e match de la saison lors du dernier week-end, surpassant son total de 2017-2018.

«Il est l’une des grandes raisons pour lesquelles on a gagné aujourd’hui. Parfois, il y a des soirées où vous n’offrez pas votre meilleure performance et que certaines choses ne tournent pas en votre faveur. Si vous comptez sur un gardien comme "Holts", qui peut s’élever dans ces moments ardus, ça rend la tâche beaucoup plus facile pour tout le monde», a résumé le joueur d’avant Travis Boyd.

Kempny à l’écart pour un bout de temps

Par ailleurs, Reirden a indiqué lundi que le défenseur Michal Kempny sera absent pour une durée prolongée en raison d’une blessure au bas du corps subie mercredi face au Lightning.

Selon le journal «Washington Post», Kempny risque de manquer le reste de la saison et le début des séries éliminatoires. L’organisation envisage la possibilité d’une opération dans son cas.

L’arrière, qui a récolté 25 points lors de la campagne, a eu maille à partir avec Cédric Paquette et sur la séquence, il a chuté maladroitement, sa jambe encaissant le coup. Il avait reçu l’aide de ses coéquipiers pour retraiter au vestiaire.

Les Capitals à la Maison-Blanche

Alexander Ovechkin a profité de la visite des Capitals de Washington à la Maison-Blanche pour affirmer que ses coéquipiers et lui allaient tout tenter pour gagner de nouveau le droit d’être honoré par le président américain.

«Merci de nous accueillir, c’est un grand honneur d’être ici», a dit le capitaine des Capitals au président Donald Trump, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de NBC Sports.

«Nous allons essayer de [gagner] encore. Nous comptons sur la même équipe, sur une équipe expérimentée et sur un bon groupe de gars», a-t-il ajouté.

Les Capitals étaient invités à la Maison-Blanche pour souligner leur conquête de la coupe Stanley contre les Golden Knights de Vegas en juin dernier.

Les joueurs ont eu droit à une visite privée de la résidence et ont rencontré Trump dans le Bureau ovale.

«Après avoir perdu le premier match [de la finale], l’équipe n’a jamais lâché même si elle semblait être dans le pétrin», a souligné Trump.

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, et son adjoint, Bill Daly, étaient aussi de la visite.

Des absents

Ce ne sont toutefois pas tous les champions de la coupe Stanley qui ont choisi de rencontrer le président.

Le gardien Braden Holtby a fait l’impasse sur la visite pour «rester fidèle à ses valeurs», a-t-il dit dans une vidéo publiée sur le site de la LNH.

Devante Smith-Pelly, qui s’est illustré en grande finale, mais qui joue maintenant dans la Ligue américaine, et Brett Connolly ont aussi refusé l’invitation.

Si certaines équipes ont visité la Maison-Blanche depuis l’élection de Trump, comme les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Penguins de Pittsburgh, d’autres ont préféré ne pas y aller ou ont vu leur invitation être annulée par le président. Ce fut le cas pour les Warriors de Golden State, dans la NBA, et les Eagles de Philadelphie, dans la NFL.

Le gardien des Bruins de Boston Tim Thomas avait quant à lui refusé de rencontrer le président Barack Obama en 2012.