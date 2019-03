Les excès de Mötley Crüe

Inspiré d’une autobiographie parue en 2001, Netflix vient de lancer le film The Dirt, qui raconte la carrière du groupe hard rock Mötley Crüe. Dès leurs débuts, les musiciens ont appliqué à la lettre le dicton « sexe, drogue et rock’n’roll » dans une histoire où les excès ont été très nombreux. Voici cinq moments de beuverie, de débauche ou d’abus racontés dans le très divertissant long métrage.

Sans scrupules

Alors que 18 000 spectateurs les attendent impatiemment, dans ce qui constitue leur premier gros concert en carrière, les membres de Mötley Crüe se demandent où est le chanteur Vince Neil. Le représentant d’Elektra Records, l’étiquette de disques du groupe, Tom Zutaut, va cogner à la loge de Neil en lui demandant de se dépêcher de sortir. On aperçoit alors le chanteur en plein ébat avec... la copine de Zutaut ! « Ne laissez jamais votre copine avec Mötley Crüe, car ils vont coucher avec elle », dira Zutaut.

Le pipi d’Ozzy

Pendant qu’ils relaxent sur le bord de la piscine de leur motel, les musiciens de Mötley Crüe voient arriver Ozzy Osbourne, avec qui ils sont en tournée. Le « prince des ténèbres » ouvre sa robe de chambre et se montre flambant nu devant les autres clients du motel. Et après qu’il ait dit aux musiciens de ne pas faire trop d’excès en tournée, Osbourne prend une paille et se met à sniffer des fourmis sur le sol ! Comme si ce n’était pas assez, il se met alors à uriner... et à boire son propre liquide jaunâtre par terre !

Saccages à l’hôtel

Riches à craquer et aimant particulièrement faire la fête, les membres de Mötley Crüe se mettent à vandaliser de nombreuses chambres d’hôtel partout sur leur passage. Ils mettent le feu à une chambre et n’hésitent pas à vider le mobilier d’une autre à travers la fenêtre. « J’ai géré les carrières de Scorpions, Bon Jovi et Skid Row. J’ai été traîné dans la merde par toutes sortes de gens dérangés. Mais aucun d’entre eux ne m’a fait subir ce que j’ai pu vivre avec Mötley Crüe », racontera leur gérant de l’époque, Doc McGhee.

Une journée dans la vie de Tommy Lee

L’un des moments les plus intéressants du film est la scène où l’on voit une journée typique de tournée dans la vie de Tommy Lee, avec une caméra subjective. Le batteur raconte qu’il sort généralement du lit à 17 h, ne se rappelant pas ce qu’il a fait la veille. À 19 h 30, il se retrouve dans les coulisses du spectacle et « revient à la vie ». Il donne le spectacle de 21 h 30 à 23 h 15. Il sort ensuite de scène « en hyperventilation ». « J’appelle ma fiancée avant que la vraie fête commence. » Il prend de la drogue dans l’avion. Il arrive dans une nouvelle ville à quatre heures du matin et se rend directement dans un bar de danseuses. Deux heures plus tard, il entre à l’hôtel et saccage sa chambre avant de s’endormir. Il recommence le tout le lendemain.

La « fausse mort » de Nikki Sixx

Après avoir failli gâcher le mariage de Tommy Lee et Heather Locklear, le bassiste Nikki Sixx se réfugie auprès de sa nouvelle amie : l’héroïne. À un certain moment, le musicien pouvait dépenser jusqu’à 1000 $ par jour pour cette drogue. Ce qui devait arriver arriva. Sixx fit une surdose et dut partir en ambulance. Un journal télévisé a alors annoncé qu’il était mort, « selon certaines rumeurs ». Mais un ambulancier un peu trop zélé – « c’est Nikki Sixx, il ne mourra pas dans mon ambulance » – a réussi à le réanimer. « J’avais fini par toucher le fond. Cette fois, fini la drogue. Fini d’être malheureux. Fini de décevoir le monde », dira Sixx. Mais il n’en avait pas fini, encore, avec la drogue. C’est après une autre surdose que le musicien décida d’aller en cure de désintoxication.