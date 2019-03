Les infirmières ont peur des représailles

Le ras-le-bol généralisé des infirmières a atteint un nouveau sommet lundi soir alors que plus d’une centaine d’entre elles ont dénoncé les mesures de représailles en cas de refus de faire du temps supplémentaire obligatoire.

Pour se faire entendre, le groupe de professionnelles en soins avait décidé d’assister à la séance du conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval.

« Nous ne pouvons plus parler de qualité des soins, mais de sécurité des patients. Nous sommes fatiguées des heures supplémentaires », a lancé l’une d’elles aux gestionnaires présents.

« Oui, nous avons peur des représailles. En groupe, nous sommes plus forts », a ajouté Rémi Bourque.

Certains membres avaient également décidé de s’afficher avec des mots-clés bien en vue : anxiété, peur, épuisement.

À l’avenir, disent-elles, les patients victimes de préjudices ou d’erreurs seront dirigés vers le conseil d’administration qui devra en assumer la responsabilité.

Sondage

« C’est aussi dû à la gestion qui n’est pas toujours faite de façon bienveillante », a précisé Nancy Hogan, présidente du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec.

Le syndicat a aussi déposé un document contenant les principaux résultats d’un sondage effectué auprès de ses membres.

Quelque 63 % des 4500 professionnelles en soins ont notamment indiqué avoir déjà pensé ou pensent démissionner. Environ 51 % ont moins de 35 ans et 90 % sont des femmes.

Pénurie de main-d’œuvre

Ouvert au dialogue, le PDG du CHU de Québec s’est montré compréhensif. « On comprend très bien les enjeux. Un TSO (temps supplémentaire obligatoire), c’est un de trop. Il faut continuer à faire les choses différemment. On est des humains au service des humains », a notamment répliqué Martin Beaumont, le successeur de Gertrude Bourdon après les dernières élections.

La direction a également mentionné que la notion de représailles envers les travailleuses ne serait pas tolérée.

« Avec Sainte-Justine, on est les deux établissements avec le moins de temps supplémentaire de l’ensemble de la province. On comprend que des gens font du TSO dans certains secteurs. On fait face à une pénurie de main-d’œuvre. Mercredi matin, je pourrais embaucher 160 infirmières à temps complet et 250 préposés aux bénéficiaires si je les avais. Ce n’est pas une question d’argent », a expliqué Michel Boudreault, directeur des ressources humaines au CHU de Québec.