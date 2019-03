Les Québécois sont racistes (1)

Je suis allé voir la comédie française Mais qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? samedi soir.

Ce n’est pas un grand film, loin de là (les 40 premières minutes sont atroces et aussi drôles qu’une clé anglaise), mais c’est hyper sympathique.

Un film patriotique

Cette fois-ci, le bon gros bourgeois patriote Claude Verneuil (Christian Clavier), paniqué à l’idée que ses quatre filles songent à quitter la France pour déménager la première en Algérie, la seconde en Israël, la troisième en Chine et la quatrième en Inde, tente de leur prouver que leur pays natal, malgré les divers problèmes qui l’accablent, reste le plus beau pays du monde.

« Comme l’écrivait Sylvain Tesson, la France est un paradis peuplé de gens qui croient vivre en enfer », leur dit-il.

Ode à la diversité et au vivre-ensemble, cette comédie attachante est aussi un formidable hommage rendu à la France par des Français.

Oui, il y a du chômage. Oui, il y a des tensions raciales. Oui, il y a du communautarisme. Oui, on tond les contribuables comme des moutons. Et, oui, l’État français punit ceux et celles qui ont trop d’ambition.

Mais malgré tous ses défauts, la France est un pays magnifique qui mérite qu’on le célèbre haut et fort.

Je regardais ce film avec ma femme et mon fils, et je me disais, entre deux éclats de rire bon enfant : « Jamais, ô grand jamais, un tel film ne pourrait être tourné ici. On le considérerait comme facho et réactionnaire. »

Mea Maxima culpa

Car ici, dès que la majorité relève un peu la tête et célèbre sa culture, son patrimoine, son histoire et son identité, on crie au racisme.

La population d’accueil a le droit – pardon, le DEVOIR – de célébrer la culture des autres communautés qui forment la grande mosaïque québécoise, mais pas la sienne.

Les Italo-Québécois ont une grande culture. Les Sino-Québécois ont une grande culture. Les Irlando-Québécois ont une grande culture. Les Algéro-Québécois ont une grande culture. Les Haïtiano-Québécois ont une grande culture.

Mais les Québéco-Québécois ?

Voyons ! Êtes-vous en train de célébrer la pureté de la culture québécoise, vous ? Juste prétendre qu’il existe quelque chose comme une culture authentiquement québécoise est raciste !

Regardez l’imbécile manifestation qui s’est déroulée hier contre les « politiques racistes » du gouvernement Legault.

Quelles politiques racistes ? Où ?

Demander aux fonctionnaires en position d’autorité de ne pas porter de signes religieux est raciste ?

Demander aux immigrants qui s’installent chez nous d’apprendre le français est raciste ?

Séance d’autoflagellation

Que des chroniqueurs canadiens-anglais traitent les Québécois de racistes est une chose. Ils adorent nous traiter de racistes, ils sont comme les Sud-Africains blancs qui passaient leur temps à traiter les Noirs d’ignorants, ils nous regardent de haut, assis sur leur belle Charte chromée...

Mais que des Québécois reprennent ce discours culpabilisant – et raciste, disons-le – et passent leur temps à s’autoflageller et à affirmer que le Québec est un endroit où sévit un racisme systémique épouvantable en est une autre.

Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu pour accoucher d’une génération de jeunes Québécois aussi masochistes ?

Je propose une réponse à cette question demain.