Marie-Michèle Gagnon s’impose au Saguenay

Marie-Michèle Gagnon a complètement dominé ses compatriotes à l’épreuve de slalom géant, décrochant le titre des Championnats nationaux de ski alpin par près de deux secondes d’avance, lundi à la station Mont-Édouard de L’Anse-Saint-Jean.

Avec des descentes chronométrées respectivement en 1 min 16,5 et 1:18,21, elle a décroché un quatrième un quatrième titre canadien en carrière. Elle a devancé Marina Vilanova et Laurence St-Germain.

Toutefois, c’est plutôt pour son rôle de mentor avec les plus jeunes skieuses à travers le pays qui lui tient à cœur lors de cette compétition.

«Les Championnats nationaux sont importants pour moi, a dit Gagnon après l’épreuve, dans un communiqué de Canada Alpin. J’aime mon rôle de leader en étant la plus âgée ici. J’aime donner de la motivation aux plus jeunes, leur donner des conseils et les préparer à ce qui les attend sur le circuit de la Coupe du monde, j’aime partager mon expérience.»

Chez les hommes, le combiné alpin a de nouveau été reporté à cause des vents violents.