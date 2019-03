Mon ami Sam

Quand je serai une vieille dame et que je feuilletterai mon album de finissants, je devrai changer le nom d’au moins trois personnes, et leur genre aussi.

Il m’a répondu qu’il était touché par mon mot et a précisé que le soir, Samantha s’endormait en espérant se réveiller dans le bon corps. Sam m’a confié qu’après sa mastectomie, il commençait à savoir ce que c’était d’être heureux. Pour la première fois, il a goûté au bonheur d’être qui il est vraiment et il a trouvé ça savoureux.

Et ici, les trans sont-ils en sécurité ? Comment expliquer le fait que la plupart des transgenres québécois ont été agressés verbalement ? Que 48 % d’entre eux ont été victimes d’assauts armés et sexuels ?

Sam, je t’admire. Tu as le même grand cœur, le même humour, pour moi, tu es la même personne. Tu as les mêmes yeux, mais maintenant, je me rends bien compte qu’il y brille une lumière unique. Je crois que c’est celle de ton âme et celle-là n’a pas de genre.