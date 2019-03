Osheaga dévoile FINALEMENT sa programmation complète

Après cinq jours à dévoiler quelques-uns des artistes qui ont coché «présents» à la prochaine édition du festival, Osheaga dévoile ENFIN la programmation complète! Il était grand temps!

C’est nul autre que The Lumineers, The Chemical Brothers et Childish Gambino qui se retrouvent en tête de la programmation. Les festivaliers pourront aussi compter sur la présence de dizaines d’autres artistes sur les différentes scènes du festival qui se déroule cette année le 2, 3, 4 août.

Après deux ans sur un site temporaire de l’île Notre-Dame en raison de «rénovations» au parc Jean-Drapeau, Osheaga retrouvera son site original sur l’île Sainte-Hélène. Un retour à la normale qui va faire du bien aux jambes des festivaliers.

Avec la sortie de la programmation vient aussi la vente des passes pour le festival et c’est sur le site du festival que ça se déroule!

