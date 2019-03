Rob Gronkowski pourrait revenir en 2019

Rob Gronkowski a peut-être annoncé sa retraite dimanche, mais son agent, Drew Rosenhaus, a laissé entendre que son client n’avait peut-être pas dit adieu au football pour toujours.

Selon des propos rapportés par la chaîne NBC Sports, Rosenhaus a indiqué qu’il ne serait pas surpris si Gronkowski se joignait de nouveau aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre au cours de la saison 2019 de la NFL.

«Si l’équipe connaissait des ennuis et, hypothétiquement, Tom Brady l’appelait et lui disait: "Rob, j’ai besoin de toi", je ne serais pas étonné qu’il revienne et dispute quelques matchs», a dit Rosenhaus au réseau ESPN.

L’ailier rapproché vedette a publié un message dans lequel il affirmait accrocher ses crampons, dimanche, sur son compte Instagram.

Gronkowski, qui a disputé neuf saisons dans la NFL, toutes avec les Patriots, est considéré comme un des meilleurs joueurs de l’histoire à sa position.

Sa carrière a toutefois été marquée par de nombreuses blessures, notamment au dos, au bras et au genou. Il a aussi été victime de plusieurs commotions cérébrales.

L’athlète de 29 ans a remporté trois fois le Super Bowl, dont le plus récent contre les Rams de Los Angeles, et a été invité cinq fois au Pro Bowl.

En 115 matchs en carrière, il a capté 521 passes pour 7861 verges de gains et 79 touchés.