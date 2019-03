Rues sous la loupe

Les projets d’envergure et idées de grandeur visant à faire de Québec une ville attrayante ne devraient jamais faire oublier l’importance d’aménager des rues conviviales et sécuritaires, au cœur d’une belle qualité de vie pour les citoyens.

La plus grandiose des festivités et la plus géniale des activités ne demeureront toujours que des événements ponctuels pour les habitants d’une ville où ils se déroulent. En revanche, ces mêmes citoyens empruntent tous les jours la rue où ils habitent de même que celles de leur quartier.