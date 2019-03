Saison terminée pour Clément Lebreux

TORONTO | Clément Lebreux doit faire une croix sur la saison 2019 de la LCF.

Blessé au genou droit lors de son premier duel à un contre un lors du camp régional à Montréal le 13 mars quand son pied est resté coincer dans la surface synthétique, le plaqueur du Rouge et Or de l’Université Laval a passé une résonance magnétique qui a révélé une très mauvaise nouvelle.

Lebreux a subi une déchirure du ligament croisé antérieur et il passera sous le bistouri quand l’enflure aura disparu. Il doit faire l’impasse sur la prochaine saison, mais son désir d’évoluer dans la LCF est intact.

Sasha Ghavami estime que cette malheureuse situation aurait pu facilement être évitée. «Comme c’est le cas dans la NFL, il ne devrait pas avoir d’un contre un dans les camps de la LCF, a affirmé l’agent montréalais. Je comprends que c’est impressionnant à regarder, mais les équipes ont tous les films nécessaires pour bien évaluer les joueurs et n’ont pas besoin des duels à un contre un. Un gars comme Vincent Desjardins a très bien fait dans les uns contre un à Toronto, mais les équipes savaient déjà qu’il était bon.»

N’eut été de sa blessure, Lebreux avait soulevé l’intérêt de quelques formations. Il avait terminé au premier rang au développé couché à Montréal avec 33 répétitions, une de plus que le vainqueur du camp national à Toronto.

«Les chances étaient bonnes que Clément soit repêché, a indiqué Ghavami. Des équipes que je ne veux pas identifier avaient signifié leur intérêt. Il sera peut être repêché quand même et il veut continuer l’an prochain. C’est décevant parce qu’il va perdre un an de salaire en plus de devoir s’absenter de son travail d’électricien pendant une certaine période. On parle d’une réhabilitation de six à neuf mois. Cette blessure aurait pu facilement être évitée.»

En raison d’une fracture à un orteil, Lebreux avait raté le Défi Est-Ouest en mai dernier à Québec avant de disputer sa dernière saison dans les rangs universitaires après une année loin du football.

Prudence

Un autre client de Ghavami est sur la touche. L’ailier rapproché Alexandre Savard poursuit sa réhabilitation pour une blessure à un ischio-jambier subie deux semaines avant son proday auquel il a dû renoncer.

«Ça va bien, mais on est très prudent, a indiqué l’agent montréalais. Je pense qu’il va être prêt pour un camp en mai, mais il est trop tôt pour le confirmer.»