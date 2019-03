Traversiers: la saison touristique en péril

BAIE-COMEAU et MATANE | Les hôteliers, restaurateurs et commerçants de la Côte-Nord et de la Matanie craignent la catastrophe cet été si un traversier de relève n’est pas annoncé rapidement entre Matane, Baie-Comeau et Godbout.

Attablé dans la salle de réception de son hôtel situé près des installations de la traverse à Baie-Comeau, Denis Harel digère toujours très mal les déboires du navire F.-A.-Gauthier et de celui qui devait le remplacer temporairement, l’Apollo.

Cet hiver, le propriétaire du Grand Hôtel a dû faire une croix sur l’essentiel des revenus normalement générés par la visite des motoneigistes, plusieurs ayant abandonné l’idée de faire le circuit de la Côte-Nord et de la Gaspésie. Des pertes qu’il évalue à environ 20 000 $.

La saga du traversier menace maintenant la saison estivale puisque ce même circuit est toujours très prisé par les vacanciers pendant la belle saison.

En plus, les problèmes ont alimenté l’idée que la Côte-Nord est difficile d’accès, remarque-t-on dans le milieu touristique, en soutenant que ce n’est pas le cas.

« Il faut trouver une solution. C’est impossible. Déjà, c’est une catastrophe. Si ce n’est pas réglé avant le début juin... », mentionne M. Harel, pointant que « le bateau est plein chaque fois qu’il traverse, l’été ».

Photo Dominique Lelièvre

Lorsque l’Apollo a été victime d’une première collision, le 25 février, l’industrie touristique de la Côte-Nord était au festival Montréal en lumière pour vanter ses attraits. Pas la meilleure des publicités.

Puis, est venue la semaine dernière l’annonce du retrait définitif du vieux navire acheté dans l’urgence.

Le F.-A.-Gauthier ne sera pas de retour avant le mois d’août. En attendant, il faut se rabattre sur le CTMA Voyageur, beaucoup plus petit, et des liaisons aériennes.

Intenable pour l’industrie

L’incertitude est intenable pour l’industrie. « Nos membres qui sont dans le tourisme nous disent : janvier, février et début mars, c’est là que ça se décide, c’est là que ça se réserve », affirme Antonio Hortas, de la Chambre de commerce de Manicouagan.

De chaque côté du fleuve, on craint donc que la saison touristique soit déjà entachée.

Photo Stéphanie Gendron

On s’inquiète aussi que les voyagistes, qui amènent des touristes internationaux dans l’Est-du-Québec lors de voyages confirmés parfois deux ans d’avance, revoient leurs itinéraires.

« Pour l’été, ça m’inquiète parce qu’on ne voit pas l’heure de voir un bateau. On n’a pas encore de date », dit le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny. Son homologue de Matane, Jérôme Landry, craint lui aussi les effets à long terme.

Négociation pour l’achat d’un navire

Mardi dernier, le PDG de la Société des traversiers du Québec (STQ), Stéphane Lafaut, a mentionné que tout serait fait pour minimiser les impacts sur la saison touristique.

La société négocie outre-mer l’achat d’un nouveau navire de relève, mais aucun échéancier n’a été dévoilé.

« La solution doit être fiable, la confiance est vraiment ébranlée », mentionne Isabelle Gauthier, directrice au développement économique et territorial à la MRC de la Matanie.

À Matane, les élus veulent 300 000 $ sur trois ans pour redresser l’image de leur région dans la foulée de cette saga. Ils ont déjà obtenu 115 000 $, ce qui n’est pas assez selon eux.

Tourisme Côte-Nord aimerait pour sa part obtenir la somme de 575 000 $ sur cinq ans.

Des spectacles reportés faute de traversier

Au moins cinq tournées sont perturbées par la saga du traversier, amenant des organisateurs et diffuseurs de spectacles dans l’Est-du-Québec à réclamer une compensation financière.

Le ROSEQ (Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec) organise des tournées de spectacles entre autres en fonction de la desserte maritime Matane–Côte-Nord, afin que les productions soient rentables.

En mars, Bears of Legend n’a pu se rendre à Matane et Les Denis Drolet ont dû annuler leur spectacle à Baie-Comeau, notamment en raison des problèmes de traversiers. Les spectacles devront être reportés.

« L’impact est assez considérable. Les productions de théâtre, par exemple, transportent des décors. Quand ils se butent à une traverse qui est fermée à la dernière minute, le show tombe à l’eau ou il faut prendre des mesures extrêmes », indique le directeur du ROSEQ, Frédéric Lagacé.

Des frais de 1000 $

Il cite en exemple un technicien qui a dû faire le tour par la voie terrestre avec les équipements, pendant que les autres membres de l’équipe espéraient avoir une place en avion. « Ça crée une insécurité globale et ça engendre des coûts supplémentaires », ajoute M. Lagacé.

Au moins cinq tournées sont victimes de perturbations depuis décembre. Chaque fois qu’un spectacle est reporté ou annulé, cela engendre des coûts évalués à environ 1000 $. Une dizaine de spectacles ont été ou seront perturbés.

« Les diffuseurs travaillent pour tout déplacer au calendrier. Personne ne veut annuler complètement, comme les contraintes de remboursement seraient trop lourdes et que les pertes financières seraient trop importantes. Les diffuseurs et producteurs préfèrent perdre 1000 $ plutôt que de perdre tout », dit M. Lagacé, qui réclame une compensation.

En ce moment, un crédit sur les traversées est offert, ce qui ne satisfait pas les artistes et leurs équipes.

Des impacts multiples

Dure conciliation familiale

Photo Stéphanie Gendron

Michel Giroux de Mont-Joli et son fils Maël, deux ans et demi, s’apprêtaient à prendre l’avion pour Baie-Comeau jeudi, lorsque Le Journal les a rencontrés. Le petit allait rejoindre sa mère pour sa semaine de garde, comme c’est le cas depuis un an. Habituellement, ils prennent le bateau. La desserte aérienne les avantage, mais si elle n’avait pas été mise en place, cela aurait compliqué leur arrangement familial. « On se serait arrangé comme on peut. Il y aurait une possibilité de plan B pour Rivière-du-Loup (la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon) s’ils faisaient la traversée à longueur d’année. Sinon, le grand tour par Québec n’aurait pas d’allure », estime Michel Giroux.

Un détour pour revenir de l’hôpital

À l’aéroport de Baie-Comeau, jeudi, Jean-Philippe Lévesque déplorait la situation dans laquelle se trouve sa mère. Souffrant du cancer, elle s’était rendue à Rimouski avec son véhicule pour y recevoir des traitements. Mais le CTMA Voyageur, 12 places, ne pouvait la recevoir pour le voyage du retour. Résultat : il était résigné à aller la rejoindre en avion, pour ensuite la ramener chez elle en auto en passant par Québec. Un trajet de 730 kilomètres.

Ébéniste pénalisé

Photo Stéphanie Gendron

Un ébéniste de Matane qui a développé son marché sur la Côte-Nord grâce à la desserte maritime voit ses affaires ralenties. « On a travaillé fort pour avoir un marché sur la Côte-Nord », raconte Julien Gauthier, propriétaire d’Ébénisterie B. Coulombe. 50 % des armoires qu’il fabrique pour le marché résidentiel sont vendues sur la Côte-Nord. « J’ai un employé de l’autre côté qui prend des mesures, rencontre des nouveaux clients, mais on leur dit qu’on ne sait pas trop. Faire le tour (par la route), c’est impensable », ajoute l’entrepreneur. Lorsque l’Apollo est entré dans le quai de Godbout, son employé se trouvait à bord. Il a dû revenir par la route, ce qui a coûté des centaines de dollars d’essence et surtout les 13 heures payées au travailleur à un salaire à temps et demi.

► Une mise en service houleuse

Juillet 2015

Le F.-A.-Gauthier entre en service

Février 2016

On dénombre déjà 128 bris

17 décembre 2018

Des problèmes de propulseurs forcent le retrait du F.A. Gauthier pour une période indéterminée

Janvier 2019

La STQ achète au coût de 2,1 M$ le navire Apollo, construit en 1970, pour lui succéder temporairement

19 mars 2019

À la suite de deux collisions, l’Apollo est retiré définitivement

Depuis le 19 décembre 2018