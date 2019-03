Une deuxième saison pour «Un zoo pas comme les autres» à TVA

Les portes du Miller Zoo de Frampton, en Beauce, resteront ouvertes à TVA. Le populaire docu-réalité aura droit à une deuxième saison l'an prochain, a annoncé le diffuseur.

En ondes depuis janvier, la nouveauté de 12 épisodes qui se conclura lundi soir à 19 h a raillé une moyenne d'un million de téléspectateurs par rendez-vous cet hiver.

Les propriétaires Émilie Ferland et Clifford Miller – qui en étaient à leur première expérience devant les caméras – ont su charmer le public en proposant une incursion chez eux, là où vivent plus de 150 animaux répartis en une soixantaine d'espèces. Le tournage a eu lieu de mai à octobre dernier.

Les sympathiques pensionnaires comme les ours noirs, la tigresse, les bébés ratons laveurs, les loups et les babouins seront donc de retour pour des nouvelles aventures. Ils continueront d'égayer le Miller Zoo, terre d'accueil bâtie il y a sept ans pour les animaux malades et délaissés.