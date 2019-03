GOBEIL, Joseph



Au CHSLD St-Gervais, le 22 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Joseph Gobeil, époux de feu Jeannine Morin, Il demeurait à Lévis (secteur Lauzon). Il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Doug Robertson), Bruno, ses petits-enfants : Julien et Léa, son amie Micheline Nadeau, ses belles-soeurs dont Mme Mariette Morin ainsi que plusieurs neveux, nièces dont Jérôme et Catherine Lachance, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Gobeil et Morin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 11h à 13h45.L'inhumation aura lieu au cimetière Mont-Marie au printemps prochain. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir St-Laurent et du CHSLD St-Gervais pour toute l'attention et tous les soins prodigués à M. Gobeil. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80, boulevard Bégin, Sainte-Claire (Québec), G0R 2V0. https://www.canadahelps.org/fr/