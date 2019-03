BOILEAU, Pierre



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 22 mars 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Pierre Boileau. Il était le fils de feu dame Blanche Tousignant et de feu monsieur Charlemagne Boileau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une demi-heure avant la cérémonie, soit à compter de 10h. Il laisse dans le deuil sa soeur Michelle, sa nièce Annie (Oscar Cerillo) et sa fille Daphnée, son neveu Renaud, ainsi que d'autres parents et de nombreux amis du groupe de prières et de bénévolat. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les excellents soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101 chemin St-Louis, G1T 1P5.