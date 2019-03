BARBEAU, Louise



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 22 mars 2019, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée madame Louise Barbeau, fille de feu madame Adine Patry et de feu monsieur Louis-Philippe Barbeau. Elle demeurait à Québec, précisément au centre d'hébergement Le long des Berges.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille unique Mireille Barbeau-Soucy (Yvon Napke et sa fille Mélissa), son petit-fils Pierre (son père Charles Richard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Soucy, cousins, cousines, neveux, nièces des familles Barbeau et Soucy, et un grand ami de la famille : Luc Landry. Elle a rejoint son ex-époux Jacques Soucy, ses deux amies feu Angèle Morin et feu Lise Patry. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement de Charlesbourg, (Unité des soins palliatifs) 7150, boul. Cloutier, Québec G1H 5V5. Un mercier spécial aux membres personnel du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement et la qualité de leurs soins.