À propos des crises de panique

À la mi-janvier dernier, une dame signant « Anonyme un peu inquiète », vous écrivait au sujet de serrements douloureux dans sa poitrine. Elle avait mentionné la possibilité d’une crise de panique pour expliquer ce qui lui était arrivé. J’aimerais lui dire que c’est très possible que ce soit ça.

Personnellement j’en ai fait presque chaque jour pendant un an. Elles sont apparues tout à coup sans que je sache pourquoi, pour disparaître du jour au lendemain, sans que je ne sache plus pourquoi. Certaines étaient si violentes qu’elles ont nécessité mon transport à l’hôpital. Mais l’urgentologue m’a toujours rassurée en me disant que si les crises de panique sont extrêmement désagréables à vivre, en revanche, elles ne sont pas du tout dangereuses pour la santé.

Cette dame ne précisait pas si, au moment des serrements, son rythme cardiaque restait normal ou si s’il s’affolait. Sinon, ces serrements (ou sensations de poings douloureux) dans la poitrine ou dans le dos à la hauteur de la poitrine, pour ma part j’en vis depuis toujours (66 ans), à raison de 5 ou 6 fois par année, et ce, peu importe où, entourée de gens ou seule, jour ou nuit, environnement stressant ou calme.

Mais un jour j’ai découvert un truc très simple pour faire disparaître ce serrement ou ce poing douloureux. On n’a qu’à boire une boisson gazeuse, lentement, à petites gorgées, et en avalant beaucoup d’air en même temps qu’on prend la gorgée. Petit à petit une boule d’air se formera dans l’estomac, et en la retenant le plus possible, on n’a ensuite qu’à éructer très fort, même violemment, pour la faire sortir. Et le serrement disparaît. En l’absence de boisson gazeuse, un verre d’eau fera l’affaire.

J’en ai parlé avec un cardiologue qui m’a dit que malgré les progrès de la médecine actuelle, il y a de ces choses que la science médicale ne peut toujours pas expliquer, comme ce genre de crise entre autres.

Claude

Merci de ce commentaire issu d’une expérimentation personnelle. Je pense toutefois que pour quelqu’un qui fait ce genre de crise, il y a d’abord toute une gamme de paramètres à analyser avant de jeter l’éponge sur une possible crise cardiaque ou encore une possible crise de panique. Car l’une comme l’autre mérite qu’on s’y arrête sous peine de conséquences à long terme dans le cas contraire.