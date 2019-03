Anouk Meunier se confie sur la pression de vieillir à la télévision

L’animatrice de télévision Anouk Meunier aimerait que le public québécois soit plus tolérant qu’avant envers les femmes qui vieillissent à l’écran.

«J’ai un peu envie d’espérer qu’on devient plus tolérant à la femme qui vieillit», lance-t-elle, dans le septième épisode de «La Voix à l’aveugle», le balado qu’elle anime sur QUB radio .

Bien qu’on soit, avec les médias sociaux notamment, dans un monde «où tout le monde est présenté sous son meilleur jour», elle croit que les mentalités sont en train de changer. «On est en train de réaliser qu’à un moment donné, on ne peut pas vivre dans un monde aseptisé et tout le temps parfait, où il y a des filtres à longueur de journée et où tout est arrangé, étudié.

«J’ai l’impression qu’en ce moment, on est à la croisée des chemins», avance pour sa part Émilie Fournier, productrice au contenu, web et nouveaux médias, chez Production Déferlantes.

«Il y a des gens qui ont des tribunes qui commencent à dire “moi, je refuse de vieillir avec les injections et de finir avec la même morphologie que tout le monde”», poursuit celle qui travaille sur le plateau de «La Voix».

Anouk Meunier considère néanmoins qu’il est encore plus difficile de vieillir à la télévision pour une femme que pour un homme. Si elle aime prendre soin d’elle et son apparence, l’animatrice assure ne pas se mettre trop de pression par rapport à son image. «Parce que si on se sent toujours menacée par la jeunesse, on n’ira pas loin.»

«Si, un moment donné, les gens ne jugent que mon image, ça voudra donc dire pour moi que je ne suis plus faite pour ce métier-là, parce que je n’ai pas envie de vivre comme ça ou de penser en fonction de ça», conclut-elle.