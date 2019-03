Audacieuse Maripier Morin

Maripier Morin en a surpris plus d’un le week-end dernier en s’inscrivant à une compétition de fitness dans l’ouest de l’île. Elle est finalement arrivée en deuxième position de la catégorie novice lors de la Classique Naturelle Mike Clement, tenue à Vaudreuil-Dorion samedi.

Les photos de l’événement ont beaucoup fait jaser sur le web mardi, les internautes ignorant a priori la passion de Maripier Morin pour la culture physique. Plusieurs ont même cru qu’il s’agissait d’un canular, à quelques jours du 1er avril.

Photo courtoisie de Judi - Zoom Image Pro

Mais non. Elle a bel et bien pris part à la compétition de samedi dernier, assure Josée Ethier, copromotrice de l’événement. Et cette dernière est d’ailleurs catégorique, indiquant que Maripier Morin a été traitée au même titre que les autres candidates, sans égard à son statut de vedette québécoise.

« Elle n’a pas eu de passe-droit ni de favoritisme, que ce soit à l’inscription ou dans son résultat final. De toute façon, certains juges ne savaient même pas qui elle était. Alors si Maripier Morin est arrivée deuxième, c’est parce qu’elle le méritait. Pas parce qu’elle est une vedette. Point à la ligne », assure Josée Ethier.

Au cours de sa présentation, Maripier Morin a été évaluée selon différents critères tels que sa définition musculaire, son taux de gras corporel, sa symétrie et son tonus.

Photo Instagram

Pour un projet télé ?

La participation de Maripier Morin à la compétition pourrait toutefois s’inscrire dans le cadre d’une nouvelle émission de télé quelle pilotera à Z. Intitulé MAIS POURQUOI ?, ce nouveau rendez-vous montrera l’animatrice « percer des univers atypiques comme la nudité, le monde des jeux vidéo ou la parentalité à tout prix », comme indiquait la chaîne récemment par communiqué.

Maripier Morin n’a pas donné suite aux appels du Journal, mardi.