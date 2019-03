Bobby Smith ne veut pas d’un calendrier réduit

L’actionnaire majoritaire des Mooseheads de Halifax, Bobby Smith, possède une voix forte parmi les gouverneurs de la LHJMQ. Quand il parle, on l’écoute, et si les propriétaires décident de proposer une réduction du calendrier de la ligue, comptez sur lui pour se montrer fermement contre.

C’est du moins ce qu’il a laissé entendre dans une longue entrevue accordée au Journal, mardi. Selon lui, l’avenir du circuit Courteau ne passe pas par une réduction du calendrier qui, actuellement, compte 68 matchs de saison régulière.

« Nous sommes une ligue de développement, a-t-il martelé. Il y a 16 formations qui font les séries. De jouer 68 matchs nous permet d’utiliser tout notre effectif, dont nos gardiens auxiliaires ainsi que nos jeunes joueurs de 16 ou 17 ans. »

Ajustements

Cette idée va donc à l’encontre de celle d’une autre grosse pointure de la ligue, Patrick Roy, qui a souvent critiqué le calendrier au cours de la dernière saison.

En novembre, il avait mentionné à notre collègue Roby St-Gelais que la ligue devrait se pencher sur la possibilité de réduire son calendrier à 60 matchs dans le futur.

Plus récemment, toutefois, il a un peu tempéré son discours en ne critiquant plus le nombre de matchs joués, mais en proposant plutôt des programmes doubles afin d’éviter de longs allers-retours en pleine semaine, comme ce fut le cas pour son équipe à Baie-Comeau en fin de saison.

Et une grande ligue ?

« Évidemment, il y a peut-être des ajustements à faire, mais il est difficile d’obtenir un consensus parmi les 18 équipes de la LHJMQ. Par contre, je suis un ardent défenseur d’un calendrier à 68 matchs », a ajouté Smith.

En plus d’être à l’aise avec le nombre actuel de matchs joués en saison régulière, l’ancien tout premier choix du repêchage de la LNH par les North Stars du Minnesota en 1978 aime l’idée du commissaire Gilles Courteau d’une seule et unique grande ligue dans le futur.

Ce dernier avait formulé ce rêve qu’il chérit lors d’une entrevue accordée à Steve Turcotte du quotidien Le Nouvelliste, également en novembre.

M. Courteau avait mentionné croire que, dans cinq, dix ou quinze ans, les trois ligues canadiennes seraient assez en santé pour ne former qu’une grande entité.

Une ligue à trois grandes divisions impliquant des matchs un peu partout au Canada.

« Ce serait excitant pour les amateurs, a réagi Smith. Il ne faut pas oublier que nous œuvrons dans le domaine du divertissement. On ne peut pas jouer contre Moncton ou Charlottetown tous les week-ends, et nos partisans seraient excités de voir des matchs contre Kitchener, London, Calgary ou Vancouver. Il y a évidemment des obstacles à un tel projet, mais j’aime la vision et je pense que c’est une bonne idée. »

La Coupe Memorial, encore accessible aux petits marchés ?

Bobby Smith estime qu’il est encore possible pour des concessions moins fortunées d’organiser le tournoi de la Coupe Memorial.

Halifax sera la ville hôtesse du tournoi pancanadien au mois de mai. Cet événement, plus que jamais, semble réservé à la gomme de la Ligue canadienne de hockey. Les coûts d’organisation le rendent de plus en plus difficile à organiser pour les plus petits marchés.

« C’est encore possible pour eux, tempère-t-il. Certains coûts impliqués peuvent être éliminés et ça ne changerait en rien l’événement. Il y a eu des tournois très réussis à Shawinigan (2012) et Rimouski (2009). Ce serait une terrible chose que cet événement ne soit réservé qu’aux plus gros marchés. »

Satisfait de veilleux

Le proprio s’est aussi dit plus que satisfait de l’embauche d’Éric Veilleux au poste d’entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax.

À sa première saison à la barre de l’équipe, Veilleux a mené les Orignaux à un dossier de 49-15-2-2, bon pour 102 points, le premier rang de l’Association de l’Est et le troisième au classement général.

« Il a fait un travail incroyable. Il était notre premier choix, c’était le gars qu’on voulait. Je dis souvent que de diriger au hockey junior est plus difficile que dans la LNH. Dans la Ligue nationale, ton travail consiste à une seule chose : gagner. Ici, ce n’est pas assez. Tu dois gagner, mais en plus développer tes joueurs. Tu ne peux pas te permettre de ne pas faire jouer tes patineurs de 16 ou 17 ans. Tu dois leur apprendre à devenir des professionnels, des joueurs de hockey, tout en gagnant. Éric a fait un travail exceptionnel à ce chapitre, et ce, malgré le fait qu’on a eu plusieurs blessés cette saison. »