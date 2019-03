Canadien: efficace en défense, dangereux en attaque

Le trio de composé de Tomas Tatar, Phillip Danault et Brendan Gallagher avait une autre bonne mission défensive sur la planche. Tout en muselant l’unité d’Aleksander Barkov, il est parvenu à inscrire trois buts.

« On a passé beaucoup de temps en territoire offensif. On a créé plusieurs occasions de marquer même si, parfois, on essayait de faire un peu trop dans la dentelle. »

– Tomas Tatar

« Tatar crée beaucoup d’espace avec la rondelle. En plus, il est bon défensivement. Peu importe où on se trouve sur la patinoire, on se complète très bien. »

– Phillip Danault

Brett Kulak a connu son match le plus productif depuis qu’il porte les couleurs du Canadien. Il s’agissait de la troisième soirée de deux points de sa carrière. Jeff Petry et lui étaient sur la patinoire pour quatre des six buts du Canadien.

« Le piège, c’était de ne pas penser trop vite à la joute contre Columbus. Il fallait nous coller à notre plan de match, utiliser notre vitesse et les presser sans relâche dès le début du match. Maintenant, on peut transposer ce momentum dans le match de jeudi. »

– Brett Kulak

Après le match, Claude Julien a indiqué que l’état de santé de Paul Byron serait réévalué ce matin avant de déterminer s’il accompagnera l’équipe pour le voyage à Columbus et Winnipeg. Dans le vestiaire, on ne semblait pas trop inquiet.

« Je l’ai vu à l’entracte, il regardait le match. Il semblait bien se porter. Paul est un joueur agressif qui n’a pas froid aux yeux. Je ne crois pas que cet incident va l’éloigner du type de joueur qu’il est. »

– Andrew Shaw