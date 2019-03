À l’instar de plusieurs anciens joueurs des Expos, Steve Rogers croit au retour du baseball à Montréal dans un futur pas si lointain.

L’ancien lanceur croit que sa ville d’adoption a fait ses preuves lors des rencontres préparatoires des Blue Jays au cours des six dernières années.

« J’étais présent au premier match et ça se passait la fin de semaine. Le stade était rempli, a souligné Rogers. Par la suite, ce succès aux guichets est devenu la norme lors des parties suivantes.

Photo Martin Chevalier

Les assistances sont demeurées élevées même lors des matchs de semaine. Le match de lundi a attiré près de 25 000 spectateurs et c’était un match de camp d’entraînement. C’était comme si on était à une partie de saison régulière. »

Venant du conseiller spécial à l’Association des joueurs du baseball majeur, ce sont des propos très intéressants. Rogers a poursuivi son envolée verbale.

« On a maintenant un bon échantillon afin de savoir si Montréal est capable d’appuyer une équipe, a-t-il ajouté. C’est le cas depuis six ans. C’est remarquable. Cette ville a ce qu’il faut. »

Rogers ne verrait pas d’inconvénients à ce que les Expos 2.0 évoluent pendant une ou deux saisons au Stade olympique avant de déménager dans un nouveau domicile.

Photo Martin Chevalier

Plante enthousiaste

La mairesse Valérie Plante a assisté à la rencontre de mardisoir. Elle était tout sourire lorsqu’elle a rencontré les journalistes.

« Je vois d’un très bon œil que les différents groupes et personnes intéressés par le site du bassin Peel travaillent ensemble. C’est un projet qui va bien s’insérer dans le modèle de Montréal.

S’il y a un projet avec ou sans stade, on va être très enthousiastes. On va les soutenir. Notre responsabilité, c’est que le projet atterrisse et qu’il atterrisse bien. L’idée d’avoir une équipe de baseball serait une bonne nouvelle. »

Bien sûr, il a été question du financement d’un nouveau stade. Comme on le sait, Valérie Plante n’a pas l’intention d’alourdir le fardeau de ses contribuables.

« Les promoteurs ne nous demandent pas un sou, alors on va les soutenir, a-t-elle souligné. Ça m’a beaucoup rassurée. Je pense que je peux embarquer dans cette aventure avec un grand sourire. »

Au cours des derniers jours, par ses paroles et ses gestes, la mairesse a lancé un message politique puissant à tous les intervenants impliqués dans le projet. C’est de bon augure.

Au chapitre des assistances, 22 502 spectateurs se sont présentés au Stade olympique mardi soir, et ce, malgré la présentation du match du Canadien au Centre Bell. C’est loin d’être mauvais. Au total, 46 984 amateurs ont répondu présent à ces deux parties.

Photo Martin Chevalier

Autre cérémonie

On a assisté à une autre cérémonie avant le match, mardi. Cette fois, les organisateurs ont souligné les 50 ans du baseball à Montréal.

Comme on le sait, le baseball majeur est arrivé à Montréal en 1969.

L’histoire a montré que le projet du maire Jean Drapeau avait bien failli tomber à l’eau. Toutefois, l’homme d’affaires Charles Bronfman avait sauvé la mise, et les Expos sont nés.

C’est en grande partie grâce à Bronfman qu’on a pu célébrer cet anniversaire avant la rencontre Jays-Brewers. Encore une fois, plusieurs anciens membres des Expos ont pris part à la cérémonie d’avant-match : Mike Fitzgerald, Steve Renko, Steve Rogers, Coco Laboy, Derek Aucoin, Denis Boucher et Javier Vazquez ont été présentés à la foule du Stade olympique.

« C’est toujours spécial de sentir l’appui de la foule, a indiqué Vazquez, qui n’avait pas mis les pieds au Stade depuis 2003. Ça m’a rappelé plusieurs bons souvenirs. »

Felipe Alou a aussi participé aux festivités, mais en tant qu’ex-joueur. Il avait porté l’uniforme des Expos en 1973.