Claude Bégin ne ressemble plus à ça

L’artiste multidisciplinaire et plus bel homme du Québec Claude Bégin en a surpris plus d’un en publiant une photo de lui sur les réseaux sociaux.

Semble-t-il que l’homme originaire de la région de la Capitale-Nationale aurait un penchant pour les loups.

Sur la photo, on peut voir le meilleur aspect du téléroman Cheval Serpent attriqué d'un ensemble digne du plus grand guerrier Néandertal.

On va maintenant vous laisser un peu d’intimité.