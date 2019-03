De bons et mauvais bulletins

Qui a eu l’idée d’appeler cette période la «saison morte» dans la NFL ? L’appellation n’a jamais été aussi fausse, avec une pléiade de transactions et des dizaines de joueurs qui ont changé d’adresse via le marché des joueurs autonomes. Quelles équipes en ressortent améliorées ? Lesquelles s’en tirent bien ? Et quelles sont celles qui perdent des plumes ? Voici un bilan des 32 formations.

CONFÉRENCE AMÉRICAINE

Division Est

Patriots de la Nouvelle-Angleterre B-

À première vue, les Patriots sont parmi les grands perdants avec les pertes du bloqueur à gauche Trent Brown, du receveur Cordarrelle Patterson, de l’ailier défensif Trey Flowers et du plaqueur Malcom Brown, entre autres. Mais les Pats, année après année, laissent partir de bons effectifs pour les remplacer par des quidams développés à merveille. Le joueur de ligne défensive Michael Bennett, polyvalent, mais âgé, est une belle addition.

Dolphins de Miami

C- Des vétérans amenés à bord pour leur leadership (Danny Amendola, Frank Gore) ont été liquidés par le nouveau régime. Le quart-arrière Ryan Tannehill, qui ne faisait pas le boulot, a été remplacé par un autre vétéran quart-arrière qui ne fait pas le boulot, Ryan Fitzpatrick. Mais inutile de juger à cette position clé avant le repêchage. À moins que les Dolphins attendent même 2020.

Bills de Buffalo

A Après une année à faire un ménage nécessaire dans le fouillis qu’était devenue la masse salariale, les Bills ont grandement amélioré leur ligne offensive avec Mitch Morse, Ty Nsekhe, LaAdrian Waddle et Spencer Long. Le receveur Cole Beasley gagnera une tonne de premiers jeux sur des troisièmes essais et le missile John Brown complète bien le bras canon de Josh Allen.

Jets de New York

A Photo AFP L’embauche de Le’Veon Bell permet de croire à nouveau au jeu au sol et enlève une énorme pression des épaules du jeune quart-arrière Sam Darnold. La ligne offensive sera-t-elle à la hauteur, cependant ? La performance médiocre de l’unité la saison dernière a amené à liquider Spencer Long et James Carpenter, remplacés par Kelechi Osemele. En défensive, CJ Mosley est le nouveau général. C’en est tout un !

Division Nord

Ravens de Baltimore

B Difficile d’évaluer les actions des Ravens puisqu’ils ont été ravagés en perdant de bons joueurs (Terrell Suggs, Eric Weddle, CJ Mosley, Za’Darius Smith et John Brown). Toutefois, l’acquisition du maraudeur Earl Thomas est «monstrueuse» ! Le porteur Mark Ingram semble aussi cadrer à merveille dans l’approche terrestre physique des Ravens, et le fait qu’il a partagé le champ-arrière avec les Saints a gardé ses jambes fraîches.

Steelers de Pittsburgh

D Les temps sont pénibles pour les Steelers, une organisation estimée qui n’a pas habitué ses partisans à autant de drame et d’instabilité. La valeur obtenue pour le receveur étoile Antonio Brown (choix de 3e et 5e rondes) est misérable. Le porteur Le’Veon Bell est parti sans le moindre retour. Comme si l’état-major de l’équipe avait été tenu en otage par ces deux joueurs. Un secondeur intérieur est toujours recherché avec urgence.

Browns de Cleveland

A+ Photo AFP Pour une deuxième année de suite, les Bruns ne niaisent pas avec la «puck» ! L’arrivée d’Odell Beckham promet un duo de receveurs dominant avec Jarvis Landry. On a échangé l’excellent garde Kevin Zeitler, mais le jeune Austin Corbett est prometteur et l’ailier défensif obtenu en retour, Olivier Vernon, profitera de la présence de Myles Garrett à l’opposé. Sheldon Richardson est une belle addition au milieu du front.

Bengals de Cincinnati

C Si vous cherchez des vagues et de l’action, regardez ailleurs ! Même avec un nouvel entraîneur-chef en Zac Taylor, l’équipe n’a pas fait de folies et a plutôt concentré ses énergies à donner de nouveaux contrats à ses propres joueurs, dont Bobby Hart, Tyler Eifert et Preston Brown, notamment. Le départ du secondeur Vontaze Burfict laisse un trou, mais il a quelque peu ralenti.

Division Sud Colts d’Indianapolis

A- Photo AFP Ce n’est pas une mauvaise chose que les Colts aient été inactifs lors de la première vague d’agents libres souvent surpayés. Ils ont pu se rabattre sur le secondeur extérieur Justin Houston. S’il est en santé, il peut encore faire des ravages. Excellente idée, aussi, de prolonger le contrat du physique demi de coin Pierre Desir et d’accorder un essai au receveur gros format Devin Funchess. Les Colts n’ont rien perdu de notoire.

Texans de Houston

C Les Texans avaient besoin de renfort sur la ligne offensive, mais puisque les joueurs disponibles n’avaient rien de valeurs sûres, ils n’ont pas mordu à l’hameçon. C’est louable de leur part. Toutefois, dans la tertiaire, le vétéran Kareem Jackson et le polyvalent Tyrann Mathieu sont remplacés par Bradley Roby et Tashaun Gipson. Sur papier, on ne peut parler d’une amélioration.

Titans du Tennessee

B+ L’auteur de ces lignes voyait le receveur Adam Humphries comme l’une des cartes cachées du marché. Bon coup d’avoir signé l’ex-Buccaneers pour donner du lustre au jeu aérien, qui a franchement besoin de menacer de l’intérieur. Le garde Rodger Saffold avec son style athlétique cadrera-t-il avec l’approche plus en puissance des Titans ? Le quart-arrière Ryan Tannehill est une police d’assurance intéressante pour Marcus Mariota.

Jaguars de Jacksonville

B Le seul agent libre d’envergure, et non le moindre, qui s’amène à Jacksonville, est le quart-arrière Nick Foles. Il s’agit sans doute d’une bonne amélioration par rapport à Blake Bortles, mais reste à voir s’il saura prendre le contrôle d’un vestiaire plutôt volatile et bourré de testostérone. Le plaqueur Malik Jackson avait perdu de l’aplomb et de sa motivation l’an dernier, donc à première vue, son départ n’est pas si majeur.

Division Ouest

Chiefs de Kansas City

C Plusieurs joueurs de qualité sont partis chez les Chiefs, qui savent qu’ils auront sous peu quelques canons à payer à l’offensive. Les Dee Ford et Justin Houston, qui appliquaient la pression, ne sont plus à bord et ce n’est pas Alex Okafor qui les fera oublier. Dans la tertiaire, Eric Berry et Steven Nelson sont remplacés par Tyrann Mathieu et Bashaud Breeland. Pas sûr que les Chiefs gagnent au change.

Chargers de Los Angeles

B- Les Chargers, qui misaient sur un alignement plutôt complet, ont dû se résigner à laisser partir le receveur Tyrell Williams. Ils ont toutefois pu garder les services du plaqueur Brandon Mebane et du secondeur Denzel Perryman, deux rouages importants. Le secondeur Thomas Davis est un vétéran d’expérience qui devra se redécouvrir loin de la Caroline, mais dont le réservoir ne semble pas vide.

Broncos de Denver

B Après des services peu éloquents durant la dernière saison, Case Keenum a été échangé à Washington, tandis que les Broncos ont transigé avec les Ravens pour Joe Flacco. Si Flacco peut retrouver sa touche sur les longues passes, les Broncos seront mieux positionnés. La perte du centre Matt Paradis est celle qui pourrait faire le plus mal. Dans la tertiaire, l’arrivée de Kareem Jackson amène expérience et polyvalence.

Raiders d’Oakland

A- Photo AFP Les Raiders en reconstruction ? On ne sait plus trop... Quoi qu’il en soit, l’arrivée des receveurs Antonio Brown et Tyrell Williams change drastiquement le potentiel aérien. En défensive, le maraudeur Lamarcus Joyner et le secondeur Vontaze Burfict procurent une bonne dose d’agressivité, qui devra être contrôlée. On doute, cependant, que Trent Brown soit une véritable solution comme bloqueur à gauche surpayé. CONFÉRENCE NATIONALE

Division Est

Cowboys de Dallas

B Pour une deuxième année de suite, les Cowboys semblent avoir parfaitement compris qu’il ne vaut pas la peine de faire des emplettes folles quand les plus gros contrats devront être donnés à l’interne dans un horizon de deux ans. La perte du receveur Cole Beasley, ailier inséré sous-estimé, pourrait nuire à Dak Prescott. Sauf si Randall Cobb, digne successeur du blondinet, retrouve sa forme des beaux jours. Rien n’est moins certain.

Eagles de Philadelphie

A- Malgré une structure salariale serrée, les Eagles n’ont pas perdu trop de morceaux clés, sauf le rapide secondeur Jordan Hicks. Ils ont pu prolonger leur association avec deux piliers en Brandon Graham, ailier défensif, et Ronald Darby, demi de coin. La venue de Malik Jackson au sein d’un vestiaire bien rodé assure encore une belle profondeur sur la ligne défensive, malgré le départ de Michael Bennett et la retraite de Haloti Nagata.

Giants de New York

D Photo AFP Les Giants sont parmi les équipes les plus difficiles à suivre. On peut se permettre de laisser aller des joueurs productifs et dans la fleur de l’âge comme Odell Beckham et Landon Collins sous prétexte qu’on reconstruit, mais on va du même coup chercher un receveur dans la trentaine comme Golden Tate. Le garde Kevin Zeitler amènera cependant une présence rassurante recherchée sur la ligne offensive.

Redskins de Washington

B- Les Redskins ont donné énormément d’argent au maraudeur Landon Collins, un joueur talentueux, mais qui se pointe au sein d’un alignement qui n’est clairement pas à point pour aspirer aux grands honneurs. La venue du quart-arrière Case Keenum confirme qu’ils devront probablement se priver d’Alex Smith, mais il est clair qu’un jeune quart ajouté au repêchage a plein de sens.

Division Nord

Bears de Chicago

B Les Bears, qui semblent miser sur une fondation solide, n’avaient pas besoin de magasiner compulsivement. Ils ont néanmoins ajouté quelques pièces intéressantes sur le plan de la profondeur, comme Cordarrelle Patterson, qui peut contribuer minimalement sur le jeu aérien, occasionnellement au sol, et qui est une menace sur les retours de bottés. Le départ du maraudeur Adrian Amos ne fait pas trop mal, vu l’arrivée de Ha Ha Clinton-Dix.

Vikings du Minnesota

B Les Vikings auraient trouvé un billet de 10 dollars au sol qu’ils n’auraient pu l’utiliser, tellement ils étaient coincés par le cap salarial. Exit, donc, le plaqueur Sheldon Richardson, le bloqueur Mike Remmers, le porteur Latavius Murray et le maraudeur Andrew Sendejo. Le meilleur coup des Mauves a été de garder le secondeur Anthony Barr à la maison, au détriment des Jets. La venue du garde Josh Kline ne peut nuire.

Packers de Green Bay

A Pour une très rare fois, les Packers ont sorti le chéquier. De manière intelligente, de surcroît. Avec Za’Darius Smith et Preston Smith, ils ajoutent deux joueurs capables d’appliquer la pression, ce que Clay Matthews ne faisait plus assez régulièrement. Le maraudeur Adrian Amos est un joueur peu spectaculaire, mais fiable, exactement ce dont la tertiaire a besoin. Et il connaît très bien les ennemis jurés, les Bears...

Lions de Detroit

A- Photo AFP L’entraîneur-chef Matt Patricia a rapatrié l’un de ses anciens protégés chez les Patriots, l’ailier défensif Trey Flowers. Un excellent coup en perspective et une valeur plus sûre que Ziggy Ansah, dont les services n’ont pas été retenus. On a toutefois donné beaucoup d’argent au demi de coin Justin Coleman, et l’ailier rapproché Jesse James devra démontrer qu’il peut occuper un rôle plus central qu’à Pittsburgh.

Division Sud

Saints de La Nouvelle-Orléans

B+ Photo AFP Les Saints ont réalisé de bons coups, notamment en mettant sous contrat l’ailier rapproché Jared Cook. Il devra cependant démontrer que sa dernière saison productive à Oakland n’est pas un mirage. Nick Easton devra jouer à un haut niveau pour combler la perte de Max Unger (retraite) au poste de centre. On aurait dû garder le porteur Mark Ingram, plutôt que d’attirer Latavius Murray.

Falcons d’Atlanta

D Les Falcons ont été l’une des équipes les plus éprouvées sur le marché, perdant les services de deux joueurs, dans la tertiaire (Robert Alford et Brian Poole), ainsi que le service du dynamique porteur Tevin Coleman. C’est sans parler des départs du secondeur Brooks Reed, du bloqueur Ryan Schraeder et du botteur Matt Bryant. Sur la ligne offensive, ils accueillent James Carpenter et Jamon Brown comme gardes. Pas super...

Panthers de la Caroline

C Sans parler de reconstruction, une cure de rajeunissement s’imposait chez les Panthers, ce qui explique le départ des vétérans Julius Peppers et Thomas Davis. Sur la ligne offensive, les frères Ryan et Matt Kalil ne seront plus dans le portrait, mais la venue du centre Matt Paradis permet de stabiliser un minimum. Bruce Irvin s’amène sur le front défensif, mais il y a un bail qu’il n’a pas fait de dégâts.

Buccaneers de Tampa Bay

C- La culture perdante à Tampa risque de changer sous les ordres de Bruce Arians, mais il faudra que ça se fasse avec quelques joueurs en moins, comme le secondeur Kwon Alexander, une machine à plaqués, mais qui est souvent pris hors position. Chez les receveurs, la profondeur en prend pour son rhume avec les départs d’Adam Humphries et DeSean Jackson. Breshad Perriman ne colmatera pas cette brèche.

Division Ouest

Rams de Los Angeles

B C’est en défensive que les changements sont les plus marqués. Les Rams remplacent le maraudeur Lamarcus Joyner, capable d’intimider l’adversaire, mais aussi pris à contre-courant à l’occasion, par un vétéran potentiellement usé, mais extrêmement instinctif en Eric Weddle. Le secondeur Clay Matthews, utilisé dans une rotation, peut encore rendre de bons services, mais il ne faut pas non plus se bercer d’illusions.

Seahawks de Seattle

B- Ce fut plutôt tranquille à Seattle. Le départ du maraudeur Earl Thomas était prévisible depuis des mois et ne cause donc aucune onde de choc. Sur la ligne offensive, Mike Iupati devra faire oublier son passage peu convaincant en Arizona et remplacer dignement JR Sweezy. Le gros de la purge chez les Seahawks avait été effectué il y a un an. Il ne fallait pas s’attendre à de grands bouleversements.

49ers de San Francisco

B Photo AFP Les Niners ont ajouté quelques éléments intéressants en défensive, avec le secondeur Kwon Alexander et l’ailier défensif Dee Ford. En même temps, il s’agit de deux joueurs qui ne deviendront pas forcément des piliers, même si on a payé Alexander comme tel. Le porteur Tevin Coleman ne grugera pas trop d’argent et dynamisera le champ-arrière. On ne parle pas d’ajouts grandioses, mais qui devraient continuer de propulser l’équipe vers le haut.

Cardinals de l’Arizona