De la réalité virtuelle pour No Man’s Sky cet été!

En manque d’émotions... et de mal des transports? Vous serez servis avec la prochaine mise à jour de No Man’s Sky, qui permettra d’arpenter la multitude d’univers du jeu en réalité virtuelle, autant sur PlayStation 4 que sur PC.

Selon Hello Games et son fondateur Sean Murray, le jeu entier, ainsi que ses derniers ajouts, sera entièrement jouable sur PS VR et SteamVR, la mise à jour proposant une «vraie expérience de réalité virtuelle, plutôt qu’un simple port».

De l’exploration spatiale à la récolte de matériaux, chaque aspect de No Man’s Sky serait donc complètement intégré à son volet réalité virtuelle.

La bande-annonce dévoilée lundi par Hello Games permet d’ailleurs d’avoir un sens du niveau d’immersion qui sera proposé aux joueurs. Le tout s’annonce plutôt exaltant... si les performances techniques sont au rendez-vous!

No Man’s Sky prendra en charge le jeu en réalité virtuelle dès cet été, dans le cadre de la mise à jour gratuite Beyond. Celle-ci proposera également un volet Online, promettant de pousser encore plus loin l’aspect multijoueur du titre.

Une troisième amélioration majeure serait d’ailleurs offerte dans Beyond d’après Hello Games et devrait être annoncé sous peu par le développeur britannique, qui malgré les critiques initiales en 2016, n’a jamais cessé de travailler sur No Man’s Sky depuis.

De quoi exciter les explorateurs spatiaux parmi nous!