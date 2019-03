Des promesses, des promesses: magistrale Micheline Bernard

Intense et investie, Micheline Bernard offre une performance étincelante, puissante et tout à fait foudroyante sur les planches de La Bordée.

Son personnage de Miss Brodie se retrouve dans une classe où on trouve une petite Somalienne de six ans, qui refuse, à la suite d’un traumatisme qu’elle a vécu, de parler. Miss Brodie lui fait la promesse de la protéger.

Éduquée, élégante, avec une démarche solide et assurée, l’institutrice s’exprime bien. Elle méprise et elle juge, et elle l’avoue ouvertement. Surtout sur les questions de religion, d’ignorance et de racisme.