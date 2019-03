Des surprises et beaucoup de cœur

Sortez les mouchoirs. Et sortez-en plusieurs. La grande finale d’Unité 9 émeut en saluant de touchante manière sept saisons d’intrigues carcérales.

Jetant un coup d’œil aussi bien derrière que devant, cet ultime épisode, que Radio-Canada présentera ce soir, pourrait se tailler une place au panthéon des conclusions de séries les plus réussies, aux côtés de classiques comme La vie, la vie et Les invincibles. Bien écrit et magnifiquement interprété, il satisfera les attentes des 1 425 000 fidèles qui suivent toujours les aventures — et mésaventures — de Marie et compagnie chaque mardi.

Articulé autour de l’audience de Jeanne (Ève Landry), qui tente d’obtenir sa libération, ce dénouement s’intéresse également au sort réservé à Macha (Hélène Florent), qui souhaite être transférée en institut psychiatrique pour délinquants sexuels. Quant à Eyota Standing Bear (Natasha Kanapé Fontaine), elle continue de parler comme un recueil de citations inspirantes.

Photo Véro Boncompagni

Comme toute bonne résolution de série de longue haleine, la finale d’Unité 9 contient plusieurs flash-back. La plupart d’entre eux surviennent dans l’avant-dernière scène, une séquence immensément poignante, finement réalisée par Jean-Philippe Duval, qui titille notre fibre nostalgique en ressortant des images d’anciennes détenues. Le tout, sur l’air de Je voudrais l’être, une ballade de Chloé Lacasse, sortie en 2011, qui connaîtra assurément un regain de popularité au cours des prochains jours.

Des surprises

À défaut de simplement boucler la boucle de manière sirupeuse, Danielle Trottier a truffé cet épilogue de surprises, tantôt amusantes, tantôt émouvantes. Le plus grand rebondissement, qui déboule quelques secondes avant l’apparition du générique de clôture, soulève beaucoup de discussions sur Facebook et Twitter depuis sa mise en ligne sur ICI Tou.tv Extra. Certains auraient voulu que Danielle Trottier boucle la destinée de chaque héroïne. Mais n’est-ce pas mieux de donner aux téléspectateurs la chance d’imaginer la suite ?

Nouvelle série

Bonne nouvelle à tous ceux qui réclament (déjà) une suite à Unité 9 : en entrevue au Journal, Danielle Trottier a confié qu’elle pourrait revisiter Lietteville dans quelques années, sous forme de livre ou même de long métrage.

Entre-temps, l’auteure écrit Toute la vie, une nouvelle dramatique annuelle dont l’action gravite autour d’une école qui accueille des jeunes filles de 12 à 17 ans, toutes enceintes ou jeunes mamans. Produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau pour Aetios, cette série entrera en ondes cet automne, a confirmé Radio-Canada.

ICI Radio-Canada Télé présente la finale d’Unité 9 mardi soir à 20 h.

Unité 9 en chiffres

Voici un aperçu de l’évolution des auditoires d’Unité 9 depuis ses débuts en 2012.

Saison 1 | 1 825 000

Saison 2 | 2 029 000

Saison 3 | 2 112 000

Saison 4 | 2 028 000

Saison 5 | 1 935 000

Saison 6 | 1 657 000

Saison 7 | 1 425 000

Source : Données confirmées de Numéris