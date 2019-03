Être bon, jour après jour

Offrir les mêmes standards de qualité à chaque rencontre, voilà le défi qui se présente au cours d’une saison à un personnel d’entraîneurs.

Depuis le début de la saison, la qualité des prestations de l’Impact a été fluctuante. Après trois matchs, on peut identifier deux bonnes performances contre une nettement en dessous de la moyenne et qui a naturellement résulté en une défaite. Rémi Garde doit, avec l’aide de ses assistants, stabiliser le tout.

Ce que les dernières années en MLS ont clairement démontré, c’est que les meilleures équipes sont les plus constantes. Le Toronto FC d’il y a deux ans et Atlanta United la saison dernière en sont les meilleurs exemples.

Certes, il n’est pas facile d’offrir le même niveau de jeu à chacun des 34 matchs de l’année, mais il existe plusieurs façons de tendre vers cet idéal.

Gare aux changements

D’abord, pour trouver de la stabilité, une équipe doit compter sur un alignement qui ne change que très peu. Dans les premiers matchs de l’année, Garde a pu aligner le même XI, ce qu’il sera tout de même impossible de répéter jusqu’en octobre.

Puisque les matchs vont se succéder à un rythme plus effréné, et ce, dès le mois d’avril, l’effectif montréalais ne bénéficiera pas d’autant de repos entre deux affrontements. Ajoutez à cette réalité les blessures, les suspensions et les plus vieilles jambes de l’effectif qu’il faut gérer, l’alignement de départ du Bleu-blanc-noir va connaître son lot de variations.

Mais il est important d’avoir un noyau dur chez les partants pour assurer une continuité. À jouer régulièrement l’un avec l’autre, les joueurs en viennent à créer des automatismes qui s’avèrent cruciaux dans l’évolution d’un groupe.

Cette stabilité, jumelée au fait que les joueurs se sont familiarisés avec le style et les tendances sur le terrain de leurs partenaires, permet de maximiser le talent de chacun.

Bref, pérenniser du mieux qu’on peut son XI de départ permet aussi d’optimiser la performance individuelle des joueurs.

Plus de profondeur

En tant qu’ancien entraîneur, je sais très bien que la théorie est malmenée par la réalité d’une longue saison.

En somme, les imprévus forcent immanquablement des changements dans les habitudes et mettent à mal cette recherche de stabilité. Pour cette raison, l’équipe doit compter sur des joueurs qui sont en mesure de relever les partants sans que la qualité du groupe en souffre.

Dans un monde idéal, l’Impact compterait sur deux bons joueurs à chaque position sur le terrain. Cela dit, il ne faut pas non plus négliger les joueurs qui sont capables d’évoluer à plusieurs positions, sur plus d’une ligne dans l’effectif. À ce titre, Jukka Raitala demeure l’exemple parfait du joueur qui peut dépanner à plusieurs positions.

Un effectif pas encore complet

Pour l’instant, je ne crois pas que l’Impact ait la profondeur « optimale » pour aspirer aux plus hauts échelons de la MLS. S’il veut arriver à offrir une bonne saison aux spectateurs, il doit améliorer sa profondeur.

Dans le but, Evan Bush joue la majorité des matchs. Avec le jeune James Pantemis qui semble prêt à prendre plus de responsabilités, le Bleu-blanc-noir a assuré sa relève.

Même si la ligne défensive doit trouver de la stabilité dans ses performances, il y a à ce poste assez de profondeur.

C’est au milieu et à l’attaque qu’il manque des joueurs pour faire de l’Impact une équipe vraiment complète.

D’abord, il faudrait un milieu central pour remplacer Samuel Piette ou encore Michael Azira quand ils s’absenteront.

Ensuite, il faudra trouver un élément qui peut produire du point de vue offensif. L’essai infructueux de Jack McInerney la semaine dernière prouve que cet élément n’échappe pas au personnel technique montréalais.

Peut-être que Orji Okwonkwo et Harry Novillo peuvent offrir des solutions en relève de Maxi Urruti. Les prochains matchs pourront peut-être nous offrir des éléments de réponse dans ce dossier.