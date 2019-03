Justin Bieber en colère contre un fan qui l'accuse d'être toujours amoureux de Selena Gomez

Justin Bieber en a assez de se faire parler du passé et s'est tourné vers Instagram, pour faire savoir son mécontentement.

C’est que plusieurs personnes doutent de sa relation avec sa femme, Hailey Bieber, et continuent de la comparer avec l’ex de Justin, Selena Gomez. Le chanteur canadien en a eu assez mardi dernier et a décidé d’adresser un message à tous ceux qui ne croient pas en sa relation.

«Pourquoi je dédierais ma vie en mariage avec quelqu’un pour ensuite retourner avec mon ex? N’importe qui croyant une telle chose est de mauvaise foi ou a 10 ans et moins, parce que personne de logique ne dit de telles choses et devrait avoir honte.»

Justin Bieber poursuit sur sa lancée en adressant les rumeurs concernant son «amour» pour son ex, Selena Gomez, avec qui il a eu une relation pendant environ deux ans.

«J’ai absolument aimé et j’aime toujours Selena et elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur, mais je suis complètement fou amoureux de ma femme et elle est la MEILLEURE chose qui me soit arrivée.»

En écrivant ce message, Justin Bieber souhaite que les gens cessent d’envoyer des messages haineux à sa femme. Plusieurs personnes mal intentionnées la contacteraient par le biais des réseaux sociaux pour lui dire que Justin Bieber allait un jour retourner avec son ex. Le chanteur a indiqué que ce serait la seule et dernière fois qu’il répondrait à un commentaire haineux d’un fan puisqu’il souhaite consacrer son énergie à des choses plus importantes et positives.

Capture d'écran

