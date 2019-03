Le zoo de San Diego doit dire au revoir à ses pandas

LOS ANGELES | Le zoo de San Diego, l'un des plus grands au monde, va perdre l'une de ses principales attractions: deux pandas géants prêtés par la Chine vont prochainement retourner dans leur mère patrie, ont annoncé mardi les responsables du zoo.

Bai Yun, femelle âgée de 27 ans, et son petit Xiao Liwu, né au zoo de San Diego en 2012, vont faire leurs adieux à la Californie fin avril.

«Même si nous sommes tristes de voir partir ces pandas, nous avons de grands espoirs pour l'avenir», a déclaré dans un communiqué Shawn Dixon, responsable des programmes de conservation du zoo. «En collaboration avec nos collègues de Chine, le zoo de San Diego est prêt à s'engager dans la poursuite de notre programme en faveur des pandas», assure-t-il.

Les pandas étaient hébergés dans le zoo américain en vertu d'un accord sur la conservation de ses animaux, qui arrive à son terme. Lorsqu'il a été conclu avec la Chine, voici 25 ans, les pandas géants étaient considérés comme une espèce en voie de disparition. Ils sont désormais classés comme «vulnérables», grâce aux efforts mis en oeuvre pour leur sauvegarde.

«Nous savons que les pandas sont aimés dans le monde entier, y compris par nos équipes, nos bénévoles et nos millions de visiteurs», relève Dwight Scott, le directeur du zoo, qui va organiser une cérémonie pour dire adieu à ses pensionnaires et remercier «le peuple chinois pour ce partenariat et nos succès conjoints dans la sauvegarde de cette espèce incroyable».