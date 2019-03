Les 4 signes astrologiques qui sont les plus séduisants et qui se font le plus «cruiser»

Quand vient le temps de séduire, certains signes astrologiques ont tendance à avoir plus « la touche magique » que d’autres.

Que ce soit à cause de leur charme indéniable, leur beauté physique ou encore leur intellect impressionnant, les personnes nées sous ses signes ont tendance à se faire plus « cruiser » que les autres. Ce n’est pas nous qui le dit, ce sont les étoiles!

Voici les 4 signes astrologiques qui « pognent » le plus

4. Sagittaire

Souvent, les gens n’aiment pas passer par quatre chemins quand vient le temps de cruiser. Ils apprécient donc le côté direct des Sagittaire qui met immédiatement cartes sur table et n’hésitent pas une seconde à dire si vous les intéressez ou pas. C’est aussi un signe qui a beaucoup d’humour et qui sait charmer grâce à ses «come back» bien aiguisés et son sourire ravageur.

3. Balance

Les Balance sont souvent très habiles dans leur conversation. C’est donc un signe qui peut facilement maintenir le «small talk» avec quelqu’un qui l'approche et cette facilité d’échanger avec les autres le transforme souvent en «star de la soirée». C’est LA personne qu’on veut tous inviter à son party pour le faire lever et c’est sans surprise, car elle attire tous les regards et les échanges.

2. Lion

Les Lion sont obsédés par leur apparence et cette obsession porte ses fruits quand vient le temps de jouer au jeu de la séduction. Les gens sont immédiatement attirés par leur parure, qu’elle se présente sous la forme d’un «outfit» particulièrement bien ficelé, une coiffure audacieuse ou un maquillage impeccable. Les Lion sont fiers et fières, donc si vous les contrariez lorsque vous les approchez pour les «cruiser», vaut mieux prendre vos jambes à votre cou!

1. Scorpion

Ce signe est reconnu pour être parmi les plus sensuels et «in tune» avec leurs désirs. Cette confiance en eux et en leur capacité de séduire est si intense qu’elle a tendance à transparaître même si vous êtes situés à une bonne distance d’eux. Les signes d’eau en général ont un grand pouvoir de séduction, mais celui du Scorpion est inégalé. Il a tendance à être intense, audacieux et carrément hypnotique dans sa façon d’aborder les autres, qui tombent immédiatement sous leur charme.

