Les graves insinuations de Catherine Dorion...

Catherine Dorion joue avec le feu. Ses insinuations, potentiellement criminelles, sont indignes de la fonction de députée qu’elle occupe.

Au cours des dernières heures, l’animateur de radio de Québec Éric Duhaime a révélé des propos tenus par la députée de Québec solidaire Catherine Dorion qui méritent que nous y portions attention.

La députée discutait avec l’artiste et musicienne Safia Nolin dans le cadre de l’enregistrement d’un podcast. Une discussion à bâtons rompus semble-t-il. Mais le tout a dégénéré. Et Catherine Dorion a dépassé les bornes.

Dans une envolée où les deux participantes au podcast s’indignaient des propos tenus par certains animateurs de radio, la députée a insinué que les noms qui sont sortis de leur discussion commune, les Duhaime, Martineau, Fillion, Durocher, Ravary, Bombardier, Bock-Côté, etc. pourraient être des «agents provocateurs de radicalisation» tel que l’explique Éric Duhaime.

Voici un verbatim de l’extrait dont parle l’animateur de radio de Québec :

«Des fois je me dis que c’est l’ambiance médiatique, l’occupation de l’espace médiatique par du monde méchant genre, qui finalement encourage la division, la haine pis tout ça... et qui nous fait dire esti que le Québec c’est d’la marde! Mais dans le fond ce que ça fait c’est que, oui, ils vont radicaliser du monde; comme du monde qui font des actes haineux, du monde qui font des meurtres . Pis tsé, y vont faire ça, pis ça c’est pourquoi je trouve ça vraiment dangereux.»

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

Ce sont des insinuations très graves.

Éric Duhaime a raison de demander des explications. La députée (et législateure, ne l’oublions pas) Catherine Dorion accuse-t-elle les animateur(e)s susmentionné(e)s d’avoir du sang sur les mains?

Si oui, il faudra étayer ça par des preuves tangibles, des extraits de leurs émissions de radio, de textes, précis, où ces animateurs et chroniqueurs incitent à la violence.

Dans le passé, j'aii été très critique des Duhaime et Jeff Fillion.

Mais les insinuations de Catherine Dorion et de Safia Nolin sont graves et semblent plutôt tenir de la divergence d’opinions. On peut ne pas être d’accord avec Richard Martineau et sa façon de dénoncer «l’islamisme» et ses dérives; idem en ce qui a trait à la lutte que fait Mathieu Bock-Côté au multiculturalisme, mais insinuer que ceux-ci puissent pousser «du monde à faire des meurtres»...

C’est très grave.

Puisque nous causons de Richard Martineau, j’attirerai attention sur une «étude» dont on a recommencé à entendre parler récemment puisqu’elle a remise à l’ordre du jour par quelques partages d’une vieille nouvelle (de Radio-Canada, datant de 2016) sur Twitter.

Cette «étude» porte justement sur le traitement discursif des musulmans et de l’islam dans les chroniques de Martineau.

Dans les faits, il s’agit d’une thèse de maitrise (qu'on peut consulter ici) faite par une étudiante de l’UQAM, déposée en octobre 2015. Celle-ci n’est pas sans intérêt et dresse certains jalons qui pourraient servir de canevas d’analyse discursive dans le futur.

Disons que c’est beaucoup plus fiable que la discussion à bâtons rompus de Nolin et Dorion. Surtout, les conclusions de la rédactrice de la thèse de maitrise, suite à l’analyse des chroniques de Martineau, sont somme toute assez nuancées. On est loin du chroniqueur qui incite à la haine et à la violence. Voire au meurtre. Extrait :

«Enfin, suite aux divers résultats obtenus, nous pouvons comprendre que nos hypothèses ne sont pas tout à fait corroborées. Certes, nous avons relevé la présence de plusieurs des logiques de l'islamophobie dans les chroniques de Martineau. Toutefois, les logiques les plus utilisées affichent un racisme plus subtil et normalisé (homogénéisation, essentialisation) que d'autres types de logiques peu utilisées (infériorisation, stigmatisation). Quant aux stéréotypes présents dans les chroniques de Martineau, ceux-ci se distinguent de ceux recensés par la littérature (musulmans violents, musulmanes soumises). Malgré cela, nous avons remarqué l'existence d'une hiérarchisation des musulmans, hiérarchisation organisée en quatre figures (stéréotypiques), et ce, selon un axe bon/méchant. Par conséquent, les discours des chroniques de Richard Martineau sont à la fois islamophobes et islamophiles.»

Il est grand temps que ceux qui lancent de telles insinuations soient tenus de les prouver. Que la députée et législateure Catherine Dorion s’explique, qu’elle avance des preuves tangibles.

Sinon, qu’elle s’excuse auprès de ceux qu’elle pourrait bien avoir diffamés.