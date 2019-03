Les Mooseheads réduisent l'écart

Les Mooseheads de Halifax ont évité de se retrouver le dos au mur, mardi soir, en remportant une victoire d’une haute importance, au compte de 3-1, lors du troisième match de la série les opposant aux Remparts de Québec.

En retard 0-2 dans la série, après avoir échappé les deux premières rencontres de la série à domicile, la formation d’Éric Veilleux a joué un match efficace sur la route. Nettement plus rapides et combattifs qu’ils l’avaient été lors de la majorité des deux premiers affrontements, les Mooseheads ont profité d’un avantage numérique en première, leur troisième de la période, pour prendre les devants lorsque le tir d’Arnaud Durandeau a trompé la vigilance de Carmine-Anthony Pagliarulo. Il s’agissait d’un troisième but dans la série pour l’ailier de 19 ans.

Peu de temps avant, son vis-à-vis Alexis Gravel avait été spectaculaire en stoppant avec la jambière droite un tir sur réception de Gabriel Montreuil qui s’était amené à deux contre zéro avec Édouard St-Laurent.

Raphaël Lavoie a donné une priorité de deux buts aux Orignaux en deuxième période après que le tir de Samuel Asselin ait raté à la droite de Carmine-Anthony Pagliarulo avant de revenir directement sur sa palette, à l’autre embouchure.

Tout ça, devant plusieurs recruteurs présents au Centre Vidéotron pour épier le gros ailier de 6 pi 4 po et 198 lb.

KUTKEVICIUS REDONNE ESPOIR

Les Diables rouges ont par la suite redonné un peu d’énergie aux 8278 partisans que les Mooseheads avaient réussi à endormir à force de jeu hermétique et structuré. À mi-chemin en troisième, Philipp Kurashev a profité d’un revirement en zone neutre pour s’amener à trois contre un avant de remettre à Luke Kutkevicius qui a battu Gravel d’un tir précis, du côté de la mitaine. Le vétéran de 20 ans a maintenant marqué lors de chacun des trois matchs des Diables rouges en séries. C’est lui qui avait fait dévier le tir de Philipp Kurashev en prolongation lors du match no. 2.

Québec n’a toutefois pas été en mesure d’inscrire le but égalisateur par la suite et Lavoie a complété la marque dans un filet désert.

Contrairement aux deux premiers matchs de la série, les Diables rouges ont été moins opportunistes qu’ils l’avaient été depuis le début de la série. Ils ont aussi profité de trois jeux de puissance au premier tiers mais n’ont pas été en mesure de marquer. Après avoir maintenu une efficacité de 50% lors des deux premiers duels, la formation de Patrick Roy a terminé la rencontre après avoir été blanchie en cinq tentatives alors qu’ils avaient l’avantage d’un homme.

EN BREF

Dylan Schives et Aleksei Sergeev (blessés) ainsi que Louis Jr Tardif et Spencer Blackwell (laissés de côté) n’étaient pas en uniforme pour les Remparts. Du côté des Mooseheads, Denis Tower, Alexis Sanfaçon, Cole Stewart et Marcel Barinka ont été retranchés de l’alignement. Benoit-Olivier Groulx (mono) n’était pas, évidemment, en uniforme lui non plus.

Le match no. 4 aura lieu demain soir au Centre Vidéotron tandis que le cinquième, maintenant assuré d’avoir lieu, sera disputé samedi soir, lui aussi à l’amphithéâtre multifonctionnel de Québec.