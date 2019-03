Mondial 2019 : Hockey Canada dévoile ses dirigeants

Hockey Canada a annoncé mardi que Jason Botterill, Ron Francis et Ron Hextall seront les trois directeurs généraux de la formation nationale qui participera au Championnat du monde cette année.

«Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir ces trois hommes possédant beaucoup d’expérience dans la Ligue nationale et dans le hockey international, en tant que dirigeants et joueurs, a déclaré le président et chef de la direction de Hockey Canada, Tom Renney, dans un communiqué.

Botterill en est à sa deuxième campagne comme DG des Sabres de Buffalo, qui ont officiellement été éliminés samedi soir. Celui ayant remporté trois médailles d’or au Mondial junior comme joueur de 1994 à 1996 a travaillé chez les Penguins de Pittsburgh durant une dizaine d’années avant d’être embauché par les Sabres.

Pour sa part, Francis a œuvré comme DG des Hurricanes de la Caroline de 2014 à 2018. Le double champion de la coupe Stanley a mérité l’argent comme hockeyeur au Mondial de 1985. Enfin, Hextall a été limogé plus tôt cette saison par les Flyers de Philadelphie, lui qui fut vice-président exécutif et DG de 2014 à 2018. Il a fait partie du groupe de dirigeants de l’équipe canadienne au Championnat du monde de 2014.

Le tournoi 2019 aura lieu en Slovaquie du 10 au 26 mai.