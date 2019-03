Pardon de vous déranger avec les 800 000 Rohingyas

Je m’excuse, je sais que vos problèmes sont ailleurs

Je ne fais pas seulement m’excuser, je vous demande carrément pardon de vous importuner avec une affaire pas du tout importante pour plusieurs ainsi que pour notre organisme de propagande, qui se prend pour un média d’information, qu’est l’Agence France-Presse. Je veux juste prendre quelques minutes pour vous parler de ces musulmans Rohingyas : ils sont seulement 800 000 qui sont apatrides et qui ont été sauvagement chassés de leur maison, torturés, violés, assassinés, il y a de ça environ deux ans. Depuis, ils sont parkés et cordés comme des animaux dans des campements de fortune barbelés au Bangladesh. Ces gens victimes d’un génocide en bonne et due forme proviennent du Myanmar (Birmanie), un pays d’environ 50 millions d’habitants dirigé par des militaires très radicaux avec comme marionnette madame Aung San Suu Kyi, cette très bonne personne qui, du temps où elle vivait à l’étranger, condamnait les atrocités commises en Birmanie. Pour ces belles paroles héroïques, elle a reçu, à titre honorifique, la citoyenneté canadienne et le prix Nobel de la paix. Revenue dans son pays d’origine au Myanmar, l’ange descendu du ciel s’est transformé en tyran sanguinaire. Mais malgré tout ça, le Canada et les États-Unis l’aiment bien. Elle est tellement mignonne : « Aung San Suu Kyi défend son silence sur la crise des Rohingyas » (Le Devoir, 16 novembre 2014. C’est plus qu’une « crise », c’est de l’extermination.

Un crime humanitaire sans que personne ne bouge

Même l’armée birmane a confirmé cette nouvelle : « Médecins sans frontières fait état de violences effroyables. Des milliers de Rohingyas ont été tués en août et en septembre par l’armée » (Le Devoir, 15 décembre 2017). Et les meurtres, les viols, la torture continuent avec le silence complice des Occidentaux : « Des villages rohingyas rasés au bulldozer » (Le Devoir, 24 février 2018). Et aussi : « L’existence d’un charnier reconnue par l’armée birmane » (Le Devoir, 11 janvier 2018). Et pourquoi pas celle-ci : « La grande majorité des réfugiés rohingyas sont des enfants » (Le Devoir, 1er novembre 2017). Puis cet article : « Des enfants rohingyas derrière des barbelés » (Le Devoir, 24 mai 2018). Et ma dernière, même s’il y en a des milliers d’autres comme celle-là : « Rohingyas. Le nettoyage ethnique se poursuit, s’alarme l’ONU » (Le Devoir, 7 mars 2018). Je m’excuse, mais c’est pire qu’un nettoyage ethnique. C’est un crime de guerre, un crime humanitaire et un génocide.

Que font les lâches Américains de Donald Trump?

Les USA ont d’autres priorités à s’occuper au nom de la bataille pour la « liberté » et la « démocratie » dans le monde, mais pas partout. Ces vertus sont moins importantes pour les States dans des pays amis comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes et le Myanmar qu’ils ne veulent surtout pas contrarier et irriter. Trump préfère s’attaquer à l’Iran, au Venezuela, au Nicaragua, à Cuba, à la Corée du Nord, toute une bande de communistes : « Crise des Rohingyas. Le gouvernement américain veut travailler avec la Birmanie » (Le Journal de Montréal, 9 septembre 2017). Et comme il se doit, l’ex-secrétaire d’État américain, Rex Tillerson l’a dit : « Les États-Unis sont opposés à des sanctions contre le Myanmar. Jusqu’ici, les États-Unis, comme d’autres pays occidentaux (hypocrites et lâches) ont seulement promulgué quelques mesures punitives (pour le spectacle) contre l’armée » (Le Devoir, 16 novembre 2017). Toutefois, le diplomate américain sensible et ayant le cœur à la bonne place s’est dit : « Inquiet des informations crédibles d’atrocités commises à grande échelle par l’armée et des milices ». Juste inquiet, pas plus. Les States réservent leurs sanctions économiques à d’autres pays. Les États-Unis veulent coopérer et travailler avec la Birmanie à faire quoi au juste? Rien.

Prenez tout votre temps, il n’y a pas de presse

Enfin les choses vont bouger, mais il faudra faire preuve de patience : « Le Myanmar et le Bangladesh se donnent deux ans (c’est si vite passé) pour régler le retour (il n’y en aura pas de retour) des Rohingyas » (Le Devoir, 19 janvier 2018). Prenez bien tout votre temps, il n’y a rien d’urgent, c’est juste 800 000 musulmans qui ont été chassés de leurs maisons et paquetés dans un camp au Bangladesh avec des viols, de la torture et de la famine au menu. Au moins pour les enfants, on n’aura pas à s’interroger comme ici s’il faut dans leur cas préférer les connaissances ou les compétences. Et changement à l’horaire : « Le retour des Rohingyas retardé au Myanmar » (Le Devoir, 23 janvier 2018). Le retour retardé qu’ils disent, alors qu’il n’y en a jamais eu de retour.

Et toujours pas d’actions concrètes des pays occidentaux et des organismes internationaux contre les dirigeants birmans responsables de ces barbaries inqualifiables. Et c’est le silence total de l’Agence France-Presse (AFP) qui préfère envoyer ses mercenaires journalistes couvrir l’actualité au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba. Et surtout pas au Honduras, en Colombie, au Guatemala et au Salvador malgré ce qui se passe dans ces pays qui sont toutefois des amis pour les pays dit développés.

Après avoir été supposément retardé, voilà que l’on dit qu’il n’y en aura peut-être pas de retour pour ces réfugiés humanitaires au Myanmar : « Un an après leur exode, l’avenir des Rohingyas reste sombre » (Le Journal de Montréal, 25 août 2018).

Et le Canada fait quoi?

Une autre qui démontre l’hypocrisie de nos élus. À propos de la Chine, en 2016, voilà que Justin Trudeau affirme ceci : « Pas de compromis sur les droits de l’Homme » (Le Journal de Montréal, 17 septembre 2016). Ceci dit, Justin et Donald Trump sont ouverts à des compromis ailleurs comme en Birmanie.

La farce canadienne grotesque continue. Pour régler le problème humain des 800 000 martyrs rohingyas, Justin envoie en Birmanie l’ex-premier ministre de l’Ontario : « Bob Rae nommé envoyé spécial pour la Birmanie » (Le Journal de Montréal, 24 octobre 2017). Bob ira juste parader au Myanmar afin de sauver la face. Quel beau geste courageux posé par le gouvernement libéral canadien : « Crise des réfugiés rohingyas. Ottawa égalera les dons des Canadiens » (Le Devoir, 1er novembre 2017). Des dons et rien d’autre. Surtout pas de mesures punitives contre la dictature birmane. Voilà une autre initiative telle hypocrite qui fait du Canada un complice consentant de ces crimes : « 300 millions (sur 3 ans) pour aider les Rohingyas Le Canada ne peut toutefois pas accueillir de réfugiés rohingyas pour le moment » (Le Devoir, 24 mai 2018). De vrais réfugiés que le Canada ne peut recevoir vous dites? Et pourquoi donc? Et le comble de la petitesse des Occidentaux, du Canada et des States est celle-ci : « Rohingyas. L’Union européenne et le Canada sanctionnent sept hauts responsables (et rien d’autre) myanmarais » (Le Devoir, 26 juin 2018). On sanctionne des gens qui ne viendront jamais en Occident. Surtout pas d’embargo économique contre la Birmanie. Encore une fois, pardon d’avoir abusé de votre temps avec ce fait divers. À ce jour, encore aucun rohingyas arrivé au Canada comme réfugié.