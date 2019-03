Piette voit grand pour le Canada

« C’est super important d’être dans le meilleur groupe de la CONCACAF, ça va faire en sorte qu’on va jouer contre de meilleures équipes et c’est en jouant contre les meilleures équipes qu’on accumule plus de points pour le classement FIFA.

« Et on veut confirmer le travail de la dernière année en prouvant qu’on peut rivaliser contre de grosses équipes comme le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica. »

De plus, la compétition interne est beaucoup plus grande que par le passé.

« Je me rappelle, il y a à peine quelques années, on avait parfois trois ou quatre joueurs qui faisaient partie du FC Unattached, c’est-à-dire qu’ils étaient sans club.

« Maintenant, la compétition est féroce et ça fait en sorte que les joueurs se poussent encore plus dans leur club pour gagner l’appel. »

« On s’est rendus en quart de finale il y a deux ans et je crois qu’on aurait dû passer. On a une équipe clairement supérieure à celle d’il y a deux ans. C’est une assez grosse tâche, mais on a le talent pour. »